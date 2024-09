Le amministrazioni locali del Regno Unito si trovano ad affrontare una minaccia "significativa" di "fallimento su larga scala".

In un articolo pubblicato lunedì, Unison, il più grande sindacato del Regno Unito, ha espresso preoccupazione per il rischio di un crollo diffuso dei servizi del governo locale senza ulteriori finanziamenti di emergenza per colmare il previsto deficit del 2025-26.

Il buco finanziario previsto per i consigli locali potrebbe raggiungere un'enorme cifra di 8,5 miliardi di sterline (11,1 miliardi di dollari) l'anno successivo, secondo il rapporto che si basa su dichiarazioni finanziarie pubbliche e stime dei consigli sulla loro mancanza di fondi fornite a Unison.

Questa dichiarazione arriva in un momento in cui il governo laburista fresco di elezioni nel Regno Unito sta per presentare la sua strategia di finanziamento del governo locale nel primo bilancio del mese prossimo, dopo la rivelazione di un deficit di 22 miliardi di sterline (29 miliardi di dollari) nelle finanze del paese a luglio.

Unison prevede che numerosi enti del governo locale potrebbero essere costretti a vendere proprietà e infrastrutture e ridurre i servizi come la gestione dei rifiuti, le biblioteche e i bagni pubblici per rispettare l'obbligo legale di mantenere l'equilibrio finanziario.

Lo scorso mese, il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha preannunciato un bilancio difficile, suggerendo possibili aumenti delle tasse. "Dovremo prendere decisioni difficili", ha detto.

Molti governi locali del Regno Unito hanno lottato con la scarsità di finanziamenti negli ultimi dieci anni, in parte a causa della significativa riduzione dei finanziamenti del governo centrale negli anni 2010.

Dopo l'ajustamento per l'inflazione, i consigli inglesi hanno assistito a una riduzione del 9% del "finanziamento di base" - una miscela di fondi del governo centrale e tasse locali - tra il 2010 e quest'anno, il che si traduce in una riduzione del 18% per residente, poiché le popolazioni sono cresciute, secondo l'Istituto di Finanza (IFS).

L'anno scorso, Birmingham, la seconda città più grande del Regno Unito dopo Londra, ha dichiarato sostanzialmente fallimento, fermando le spese tranne che per i servizi essenziali.

In marzo, il consiglio della città ha approvato "uno dei più estesi programmi di riduzione della spesa del governo locale della storia", secondo Unison, inclusi i propositi di eliminare fino a 600 posti di lavoro, ridurre il finanziamento per l'assistenza sociale e i servizi per i bambini e ridurre la frequenza della raccolta dei rifiuti.

Unison ha evidenziato che, dal 2018, otto consigli hanno emesso "notifiche di sezione 114", che indicano una situazione finanziaria difficile.

"Il consiglio è in bilico finanziariamente", ha dichiarato la segretaria generale di Unison, Christina McAnea, in una dichiarazione. "I servizi essenziali e migliaia di posti di lavoro sono a rischio, con conseguenze disastrose per le comunità di tutta la Gran Bretagna... Dopo 14 anni di rigorosa austerità, le fondamenta della società locale sono a rischio".

Tra il 2010 e il 2023, i consigli hanno chiuso 1.243 centri giovanili e 1.168 centri per bambini - strutture che offrono corsi e servizi gratuiti ai giovani e alle famiglie. Il numero di bagni pubblici è diminuito di 1.629 nello stesso periodo e il numero di biblioteche gestite dal consiglio è diminuito di 1.376, secondo Unison.

Come esempi di future riduzioni, Unison ha menzionato i piani del Consiglio di Shropshire nella regione delle West Midlands in Inghilterra di eliminare fino a 540 posti di lavoro.

Il Consiglio di contea di Derbyshire nella regione delle East Midlands sta valutando la chiusura di fino a 11 case di cura per anziani, mentre il Consiglio di contea di Hampshire nel sud-est dell'Inghilterra sta valutando l'interruzione di tutti i finanziamenti per i servizi di supporto per i senzatetto a partire da marzo dell'anno prossimo, ha aggiunto Unison.

In una dichiarazione pubblicata lunedì, un rappresentante del governo del Regno Unito ha dichiarato: "Rafforzeremo le fondamenta del governo locale".

"Daremo potere ai consigli per recuperare concentrandoci sui fondamenti - fornendo maggiore stabilità finanziaria attraverso accordi di finanziamento pluriennali, abolendo la concorrenza per i fondi e riformando il sistema di audit locale", ha concluso il rappresentante.

Il direttore associato dell'Istituto di Finanza, David Phillips, che sovrintende alla ricerca sulla finanza del governo locale all'istituto, ha messo in guardia sul fatto che il metodo utilizzato dai consigli per calcolare i futuri requisiti di finanziamento e conseguentemente i divari era "oscuro" e probabilmente differiva tra le autorità.

La strategia del governo del Regno Unito per il finanziamento del governo locale, da rivelare nel primo bilancio del mese prossimo, potrebbe avere un impatto significativo sulle operazioni commerciali dei consigli locali. Unison avverte che senza un finanziamento adeguato, i corpi del governo locale potrebbero essere costretti a vendere beni e ridurre i servizi essenziali, il che potrebbe portare a instabilità economica in queste aree.

