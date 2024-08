Le alte temperature dell'acqua minacciano la Grande Barriera Corallina

La Grande Barriera Corallina è la più grande barriera corallina del mondo e una meraviglia della natura. Tuttavia, le temperature dell'acqua in costante aumento potrebbero presto distruggerla. Gli scienziati stanno quindi chiedendo un'azione rapida per contrastare il cambiamento climatico.

Le temperature dell'acqua intorno alla Grande Barriera Corallina in Australia hanno raggiunto un nuovo record di calore: secondo un team di ricerca australiano, non è mai stato così caldo lì negli ultimi 400 anni come quest'anno. Il riscaldamento può essere attribuito all'influenza umana, scrivono i ricercatori sulla rivista "Nature".

I ricercatori guidati da Benjamin Henley dell'Università di Melbourne in Australia hanno ricostruito le temperature della superficie del mare dal 1618 al 1995 utilizzando i scheletri dei coralli del reef e le hanno confrontate con i dati registrati delle temperature della superficie del mare dal 1900 al 2024.

Prima dell'anno 1900, le temperature dell'acqua erano relativamente stabili. Lo studio mostra che c'è stato un aumento costante dal 1960 al 2024: è stata misurata una media di riscaldamento di 0,12 gradi per decennio nel periodo da gennaio a marzo.

Tuttavia, ci sono anche incertezze nei dati di temperatura ricostruiti prima del 1900. Alcuni dei componenti chimici nei coralli utilizzati per il modello delle temperature potrebbero essere stati influenzati da altre variabili come la salinità. Ulteriori campionamenti di nuclei di coralli dalla regione potrebbero ridurre queste incertezze.

Cinque eventi di sbiancamento di massa in otto anni

Con l'aumento delle temperature dell'acqua a causa del riscaldamento globale, aumenta anche il rischio di sbiancamento di massa e morte dei coralli nella meraviglia naturale dell'Australia. Lo sbiancamento dei coralli è stato osservato per la prima volta nel 1980; negli ultimi anni sono diventati più frequenti.

Nel marzo di quest'anno è stato confermato il quinto evento di sbiancamento di massa in otto anni alla Grande Barriera Corallina, che ospita una rete ecologica diversificata. I ricercatori mostrano che in media, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, le temperature erano significativamente più alte negli anni degli ultimi sbiancamenti di massa (2016, 2017, 2020, 2022 e 2024) rispetto a qualsiasi anno della ricostruzione prima del 1900.

"Senza un'azione rapida, coordinata e ambiziosa a livello globale per contrastare il cambiamento climatico, è probabile che assistiamo al declino di una delle grandi meraviglie naturali della Terra", scrivono i ricercatori.

Gli scienziati sottolineano che probabilmente il 70-90% dei coralli del mondo andrà perso - anche se il riscaldamento globale viene mantenuto al di sotto dell'obiettivo dell'Accordo di Parigi di 1,5 gradi Celsius. Inoltre, i future coralli reef likely would have a different community structure with a lower diversity of coral species.

Le temperature dell'acqua record alla Grande Barriera Corallina non solo preoccupano, ma rappresentano anche una minaccia significativa. Secondo la ricerca guidata dal team di Benjamin Henley, il reef ha subito cinque eventi di sbiancamento di massa negli ultimi otto anni, con l'ultima confermata nel marzo 2024.

