Le alleate dell'Ucraina prevedono un imminente approvvigionamento di missili dall'Iran alla Russia

Associati di Ucraina anticipano che l'Iran consegnerà presto missili balistici alla Russia. Questo passo potrebbe scatenare una rapida reazione da parte degli alleati dell'Ucraina, hanno dichiarato fonti a conoscenza del fatto a Bloomberg. Dal'inizio dell'incursione russa nel febbraio 2022, il regime iraniano ha già inviato centinaia di droni in Russia. Il previsto trasferimento di missili balistici sarebbe un preoccupante sviluppo nel conflitto, secondo il giornale, citando diverse fonti anonime. Le fonti anonime non hanno rivelato un cronoprogramma o quantificato le dimensioni delle consegne, ma un ufficiale ha suggerito che potrebbero iniziare entro pochi giorni. I missili balistici generalmente viaggiano più veloci dei missili cruise o dei droni e possono trasportare carichi più pesanti.

19:24 Zelensky: le forze russe non hanno fatto progressi a Pokrovsk per due giorni Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, le forze russe nella regione di Donetsk non hanno fatto progressi per due giorni. Tuttavia, la situazione a Pokrovsk sul fronte orientale è "difficile", ha detto Zelensky, riferendosi al comandante supremo Oleksandr Syrsky, come riportato dal giornale ucraino "Kyiv Independent". Gli scontri sono stati intensi intorno a Pokrovsk per mesi, poiché è anche una base logistica cruciale per le forze ucraine. Le forze russe avevano recentemente fatto rapidi progressi (vedi voce alle 17:22).

19:03 Il capo dell'AIEA tornerà a Kyiv e alla centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata Il direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, tornerà a Kyiv domani. Visiterà anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ha annunciato l'AIEA a Vienna. La centrale nucleare, occupata dalla Russia dal suo inizio dell'invasione quasi due anni e mezzo fa, è stata un bersaglio di attacchi e sabotaggi. Mosca e Kyiv si incolpano a vicenda. A metà agosto, gli ispettori hanno segnalato un peggioramento della situazione. Un'esplosione vicino alla zona di sicurezza è stata valutata dagli esperti dell'AIEA presenti sul posto come causata da un drone con una carica esplosiva, ha dichiarato l'AIEA.

18:31 Video che mostra il presunto dispiegamento di un drone lanciafiamme Si è molto speculato sull'uso di diverse armi, tra cui droni lanciafiamme, nel conflitto ucraino. Ora, i video dovrebbero mostrare l'uso di un tale dispositivo, che avrebbe incenerito le posizioni militari russe e una vasta sezione di un bosco.

18:09 Il premier olandese annuncia un pacchetto di aiuti da milioni di euro per l'Ucraina Il nuovo primo ministro olandese, Dick Schoof, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti per l'Ucraina durante una visita improvvisa nella città sudorientale di Zaporizhzhia, dove ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Il nuovo pacchetto vale più di 200 milioni di euro. È la prima visita di Schoof in Ucraina da quando ha assunto l'incarico all'inizio di luglio, succedendo a Mark Rutte, che assumerà il ruolo di Segretario Generale della NATO in ottobre. "Senza esagerare, i Paesi Bassi hanno aiutato l'Ucraina a salvare molte vite. La nostra relazione è più forte che mai. Stiamo fianco a fianco nella ricerca di una pace giusta e duratura", ha detto Zelensky.

17:47 Il governo tedesco prolungherà il controllo della raffineria PCK di Schwedt La raffineria PCK di Schwedt continuerà ad essere gestita dall'amministrazione tedesca per il momento. Secondo le informazioni dell'agenzia di stampa tedesca, il governo federale intende estendere la sua amministrazione delle quote di maggioranza del conglomerato statale russo Rosneft nella raffineria PCK oltre il 10 settembre. Le quote sono state sotto amministrazione federale dal settembre 2022. La decisione deriva dalla risoluzione del governo federale di cessare l'importazione di petrolio russo a causa dell'attacco della Russia all'Ucraina. All'inizio del 2023, la PCK ha passato a fornitori alternativi. Oltre a Schwedt, ci sono due altre strutture coinvolte. Rosneft detiene il 54% delle quote nella raffineria PCK nella Brandeburgo nordorientale.

17:22 La Russia registra i suoi maggiori guadagni territoriali in Ucraina dal ottobre 2022 - 15 chilometri quadrati al giorno Sulla base delle statistiche fornite dal think tank statunitense Institute for the Study of War (ISW), l'esercito russo ha fatto progressi significativi ad agosto, i più significativi dal ottobre 2022. L'esercito russo è riuscito a conquistare il controllo di 477 chilometri quadrati nel mese precedente, il più grande guadagno territoriale dal ottobre 2022, pari a più di 15 chilometri quadrati al giorno ad agosto. L'esercito russo ha registrato questi guadagni territoriali, in particolare nella regione orientale ucraina di Donetsk. Alla fine di ieri, l'esercito russo era a soli sette chilometri dalla città di Pokrovsk, che funge da importante snodo logistico.

16:40 Generale Russo Sotto Indagine per Corruzione - Inchieste Contro Più di Una Dozzina di Leader MilitariIn Russia, sono emerse indagini su presunte accuse di corruzione contro un altro alto ufficiale militare. Secondo il canale Telegram del Comitato Investigativo Russo, il generale Valery Mumindzhanov è accusato di aver ricevuto un consistente tangente. In Russia, un simile reato può comportare una condanna fino a 15 anni di carcere. Mumindzhanov serve come vicecomandante per la logistica nel distretto militare di Leningrado e in precedenza ha lavorato nel ministero della difesa. Secondo l'inchiesta, Mumindzhanov ha accettato una tangente superiore a 20 milioni di rubli (circa 202.000 euro) in relazione alla firma di contratti per l'approvvigionamento di uniformi. Dal mese di aprile, almeno dieci ufficiali militari, tra cui generali e alti funzionari del ministero della difesa a Mosca, sono sotto indagine in Russia per sospetti di corruzione o frode. Alcuni analisti sospettano che ci sia una campagna più ampia dietro tutto questo.

16:25 Zelensky: Operazione Kursk "Procede Come Previsto"Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'operazione nella regione russa di Kursk si sta svolgendo secondo i piani. Lo ha dichiarato durante una visita a Zaporizhzhia, come riportato da un corrispondente dell'agenzia di stampa statale Ukrinform. "L'operazione Kursk sta raggiungendo i suoi obiettivi e sta procedendo secondo i piani", ha detto Zelensky. "Per quanto riguarda le sfide a Pokrovsk e Torez, crediamo che l'operazione Kursk potrebbe anche influire su queste aree", ha aggiunto Zelensky. Il conflitto nella regione di Kursk potrebbe potenzialmente portare a meno attacchi da parte delle truppe russe a Pokrovsk e Torez, sebbene la situazione rimanga difficile lì. Ha notato che le più formidabili brigate russe sono spesso schierate in queste prime linee.

15:52 Incendi boschivi Minacciano Villaggi nella Regione di Luhansk Occupata - Nessun Pompieri per Lottarli?Gli abitanti della regione occupata di Luhansk si trovano attualmente a fare i conti non solo con la guerra, ma anche con la furia della natura: gli incendi boschivi sono diventati una minaccia per la regione. Un'ondata di lamentele è emersa sui social media, secondo cui non ci sono pompieri per spegnere le fiamme.

15:16 L'Ucraina Riceve il Sistema Patriot dalla Romania: Il Parlamento Voterà sulla LeggeIl governo rumeno ha approvato un progetto di legge che consente il trasferimento di un sistema di difesa aerea Patriot all'Ucraina. Il progetto di legge passerà ora al parlamento per l'approvazione finale, come riportato da Reuters. Secondo il resoconto, Bucarest ha concordato lo scorso giugno di donare uno dei suoi due sistemi Patriot operativi all'Ucraina, a condizione che gli alleati sostituiscano il sistema donato con uno equivalente.

14:53 Mobilitazione Ucraina: Petizione Chiede di Abbassare il Limite di Età a 50È stata lanciata una petizione che chiede al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di abbassare il limite di età per la mobilitazione a 50 anni. Finora sono state raccolte oltre 25.000 firme, secondo il quotidiano ucraino "Kyiv Independent". Il limite di età attuale per la mobilitazione in Ucraina è di 60 anni. Secondo la legge ucraina, una petizione elettronica al presidente deve raccogliere almeno 25.000 firme in tre mesi per essere presa in considerazione. Restano tre giorni per raccogliere firme.

14:34 Feriti in Attacchi Ucraini nella Regione Russa di BelgorodUndici persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite negli attacchi ucraini nella regione russa di Belgorod e nella sua capitale, come riportato dal governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, su Telegram. È stato distrutto un asilo. Gladkov ha condiviso immagini dell'edificio dell'asilo crollato e altri danni nella regione. Le autorità locali hanno deciso di chiudere diverse scuole e asili nella regione per una settimana dopo gli attacchi, poiché il primo giorno di scuola dopo le vacanze estive è il 2 settembre in alcune regioni dell'Ucraina e della Russia.

14:10 Razzi Russi Danneggiano la Moschea a KyivNella raffica di razzi russi su Kyiv durante la notte (vedi voci 05:39, 06:20 e 09:29), una moschea e un centro culturale islamico adiacente sono stati gravemente danneggiati. In un post su X, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia non ha rispetto per i valori spirituali o umani e ignora qualsiasi religione o credo. "Continua la sua campagna distruttiva contro il popolo ucraino e cerca di distruggere tutte le nostre comunità e persino i luoghi di culto sacri", ha aggiunto Zelensky. Il capo mufti della comunità locale, Vadym Dashevskiy, ha informato Reuters che la moschea è stata colpita da un attacco vigliacco.

13:39 Video Mostra un Attacco Diffuso di Droni su e Intorno a MoscaL'Ucraina lancia un attacco massiccio con droni, colpendo obiettivi a Mosca e nelle vicinanze. Un'esplosione viene filmata in una raffineria a soli 16 chilometri dal Cremlino, mentre due altre centrali elettriche sono oggetto di attacchi. I resoconti russi indicano che sono stati intercettati più di 150 droni ucraini.

12:58 Polonia Discute l'Abbattimento dei Droni Russi in Avvicinamento dall'UcrainaIl ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ritiene che Varsavia abbia il dovere di abbattere i droni russi e altri oggetti volanti che si avvicinano dall'Ucraina prima che entrino nello spazio aereo polacco. Il politico liberal-conservatore ha dichiarato al britannico "Financial Times" (FT) che personalmente sostiene questo come un atto legittimo di autodifesa. Sikorski non è d'accordo con la posizione della NATO secondo cui il rischio di esacerbare il conflitto attraverso un diretto confronto con le forze russe è troppo alto. La NATO ha finora rifiutato di autorizzare l'abbattimento dei droni e dei razzi russi sopra l'Ucraina, nonché la richiesta di Kyiv di una zona di esclusione aerea in Ucraina.

12:12 Munz: Come Reagisce la Russia alle Vittorie delle Elezioni di AfD e BSW in GermaniaLe vittorie di AfD e BSW nelle elezioni statali in Turingia e Sassonia sono un argomento caldo in Russia. Il corrispondente di NTV Rainer Munz riferisce delle reazioni a queste vittorie elettorali e descrive come Mosca gestisce ciò che potrebbe essere il più grande attacco con droni sulla capitale russa mai visto.

11:40 Putin elogia la velocità delle truppe russe nell'invadere i territori ucrainiIl presidente russo Vladimir Putin ha lodato la velocità delle sue truppe nel catturare nuovi territori in Ucraina confinante durante un discorso agli studenti. Ha dichiarato che l'Ucraina ha tentato di fermare l'avanzata russa nel Donbass con una controffensiva nella regione di Kursk, ma ha fallito. "Non stiamo parlando di avanzare di 200 o 300 metri", ha detto Putin alle agenzie di stampa russe. "Si tratta di diversi chilometri quadrati. Non abbiamo visto questo ritmo dell'offensiva nel Donbass da molto tempo". Durante il suo viaggio in Mongolia, Putin si è fermato nella repubblica siberiana di Tuva per partecipare a una lezione sulla nuova materia "Conversazioni su argomenti importanti", che mira a portare i bambini più vicini all'agenda politica del Cremlino. Putin ha spesso assunto il ruolo di insegnante in lezioni pubbliche negli ultimi anni, ripetendo la sua affermazione che il conflitto che ha ordinato è per la difesa della Russia.

11:07 Ucraina: 22 Missili e 20 Droni AbbatutiL'aeronautica ucraina afferma di aver intercettato 22 dei 35 missili e distrutto 20 dei 23 droni d'attacco russi. Nove missili balistici e 13 missili cruise sono stati intercettati su Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Zaporizhzhia.

10:36 Emergono Video che Mostrano l'Attacco con Missile Russo a KharkivLa Russia ha bombardato Kharkiv con attacchi missilistici per giorni. Secondo i resoconti ucraini, almeno dieci missili sono stati lanciati contro la città domenica, colpendo un centro commerciale e degli eventi. various people were injured.

10:01 Numero di Feriti a Sumy Aumenta dopo l'Attacco RussoIl numero di feriti nella città di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, è aumentato dopo un attacco missilistico russo. Le ultime cifre del ministero dell'interno ucraino mostrano 18 feriti, compresi 6 bambini. In precedenza (vedi l'entry 03:34), l'amministrazione della città di Sumy ha riferito che almeno 13 civili, compresi 4 bambini, erano rimasti feriti. L'attacco ha colpito un centro per la riabilitazione di bambini con problemi sociali e psicologici e un orfanotrofio a Sumy. La situazione di sicurezza a Sumy è peggiorata con l'inizio dell'incursione nella regione russa confinante di Kursk l'8 agosto. Sumy, con oltre 250.000 abitanti, si trova circa 350 chilometri a est di Kyiv.

09:29 Ucraina: Due Feriti a Kyiv Dopo l'Attacco Missile RussoLa Russia ha attaccato ancora una volta la capitale ucraina Kyiv con missili (vedi gli entry 05:39 e 06:20). Almeno due persone sono state ferite dai detriti dei missili abbattuti, secondo le autorità locali. Sono stati appiccati incendi e danneggiati edifici e infrastrutture. Un'allerta aerea nazionale è stata in vigore per quasi due ore durante la notte fino alla mattina presto.

08:57 Maggioranza dei Russi Sostiene la Guerra in UcrainaLa popolazione russa continua a sostenere la guerra in Ucraina, anche dopo l'invasione dell'Ucraina della regione di confine russa di Kursk. Questo secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW), che cita i sondaggi dell'agenzia di polling russa indipendente Levada Center. Il sostegno all'operazione militare russa in Ucraina tra i russi è aumentato a circa il 78% ad agosto, rispetto al 75% di luglio e al 77% di giugno. La popolazione russa non sembra stanca della guerra, dando al Cremlino flessibilità nella sua strategia di condurre una guerra di logoramento prolungata contro l'Ucraina, secondo gli analisti dell'ISW.

08:11 Ucraina Pubblica i Dati sulle Perdite RussiLo Stato Maggiore ucraino ha pubblicato nuovi dati sulle perdite delle truppe russe in Ucraina. Secondo i dati, la Russia ha perso circa 617.600 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022, con una perdita quotidiana di 1.300. Un rapporto da Kyiv riferisce anche che nove carri armati, dieci sistemi d'artiglieria, un sistema d'artiglieria a media gittata, e 30 droni sono stati distrutti. Dal inizio dell'offensiva su larga scala, la Russia avrebbe perso in totale 8.601 carri armati, 17.646 sistemi d'artiglieria, 368 aerei, 328 elicotteri, droni, 28 navi e un sottomarino. Le stime occidentali suggeriscono cifre di perdite più basse, ma sono probabilmente valori minimi.

07:29 Il Governatore: Saporishshia Attaccata 171 Volte in un GiornoLe forze russe hanno bombardato la regione ucraina di Saporishshia 171 volte nelle ultime 24 ore, secondo il post su Telegram del governatore militare di Saporishshia, Ivan Fedorov. Quattro attacchi aerei russi sono stati condotti sui insediamenti di Lobkove, Pjatschatki e Nowoandriiwka, con l'uso di 95 droni.

07:03 Squadra di Soccorso Salva un Uomo dalle Macerie a KharkivI soccorritori hanno salvato un uomo vivo dalle macerie di un events hall crollato nella città ucraina nord-orientale di Kharkiv dopo un attacco aereo russo, riferisce Reuters. Il superstite ha dichiarato di stare "bene" poco dopo essere stato salvato. Secondo le autorità, più di 40 persone, compresi 5 bambini, sono rimaste ferite negli attacchi con i razzi russi su Kharkiv. various rockets hit a shopping center and an events hall on Sunday afternoon.

06:20 Eruzioni e Detonazioni: Intensa Offensiva Aerea Russa su KyivLa Russia ha sferrato un'ondata di droni, più di dieci missili cruise e innumerevoli missili balistici sulla Ucraina. La capitale Kyiv, così come probabilmente altre aree urbane, sembra essere stata colpita, secondo i resoconti delle forze aeree ucraine. Una serie di detonazioni a Kyiv ha spinto molti residenti a cercare rifugio nei bunker. Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito che i servizi di emergenza sono stati inviati nei distretti di Holosiyivskyi e Solomianskyi. Klitschko ha documentato diversi incendi via Telegram. Reclamazioni simili sono state fatte dal capo dell'amministrazione militare di Kyiv, Serhiy Popko. In un distretto di Shevchenkivskyi, una persona è stata ferita da detriti caduti. "Risponderemo di conseguenza. L'aggressore lo sentirà", ha dichiarato il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, via Telegram.

05:39 Esplosioni: Attacco missilistico russo devasta KyivLa capitale ucraina Kyiv è stata nuovamente colpita da un attacco missilistico russo, secondo quanto riferito dalle fonti militari ucraine sulla piattaforma di messaggistica Telegram. I residenti di Kyiv affermano di aver sentito diverse esplosioni potenti, indicando l'utilizzo di sistemi di difesa aerea. Il numero esatto di missili lanciati e l'eventuale entità dei danni collaterali non sono ancora stati resi noti.

04:46 Putin: Nuovo gasdotto per la Cina in fase di sviluppoNel corso di un'intervista al quotidiano mongolo "Onoodor", il presidente Vladimir Putin ha rivelato i progressi nei preparativi per la costruzione di un gasdotto russo attraverso la Mongolia per la Cina. Nel gennaio 2022 era stato approvato uno studio di fattibilità e condotti gli opportuni studi, ha spiegato Putin. Il gasdotto previsto, denominato "Forza di Siberia 2", dovrebbe trasportare circa 50 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno dalla regione russa di Yamal alla Cina attraverso la Mongolia.

03:34 Russi attaccano un orfanotrofio a Sumy - 13 feritiI soldati russi hanno preso di mira un rifugio per bambini che necessitavano di riabilitazione sociale e psicologica, nonché un orfanotrofio a Sumy, con i razzi. Secondo "Ukrainska Pravda", almeno 13 persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini. L'edificio si trova in una zona residenziale, secondo quanto riferito dall'amministrazione militare locale.

02:26 Polacchi accolgono il licenziamento dei droni-spia russiUn sondaggio condotto dal quotidiano polacco "Rzeczpospolita" ha rivelato che quasi il 60% dei polacchi ritiene che l'esercito polacco dovrebbe abbattere i droni russi che violano lo spazio aereo polacco durante gli attacchi aerei in Ucraina. L'inchiesta si riferisce a un UFO non identificato, probabilmente un drone kamikaze Shahed, che ha sorvolato la Polonia per più di 30 minuti il 26 agosto prima di scomparire. Il generale di brigata polacco Tomasz Drewniak ha suggerito a Radio RMF24 che la Russia aveva probabilmente testato le capacità di difesa aerea della Polonia lanciando droni nello spazio aereo polacco.

00:26 Morti in Russia: Incendio provoca un morto a BelgorodIl governatore della regione russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha riferito un morto e tre feriti a causa del fuoco dell'artiglieria ucraina a Shagarovka, un villaggio vicino al confine. Attacchi successivi al villaggio di Shebekino hanno causato almeno altri tre feriti. Almeno un altro villaggio è stato bombardato dalle forze ucraine.

23:08 Russia: Rifiuto riuscito di swarm di droni ucrainiLa Russia sostiene di aver respinto con successo "estesi" attacchi di droni ucraini su Mosca e 14 altre aree. In totale, 158 obiettivi aerei sono stati intercettati, come annunciato dal ministero della difesa sulla piattaforma di messaggistica Telegram. Dieci droni hanno preso di mira Mosca, secondo i resoconti ufficiali.

22:24 Attacco aereo su Kharkiv: Numero di feriti sale a 47Il numero di feriti nell'intenso attacco aereo russo su Kharkiv è salito a 47, compresi sette bambini, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza statali ucraini via Telegram. Diversi edifici civili, tra cui un centro commerciale, sono stati bombardati, come mostrato dalle foto delle agenzie di stampa.

21:52 Elicottero ucraino cade durante l'addestramento - Due aviatori mortiDue piloti sono morti quando un elicottero militare ucraino è precipitato durante un'esercitazione di addestramento all'Università aeronautica militare nazionale Ivan Kozhedub di Kharkiv. L'elicottero Mi-2 era impegnato in un'esercitazione di addestramento quando è precipitato, secondo l'agenzia di stampa ucraina Ukrinform, che ha ricevuto informazioni dalla pagina Facebook dell'università. L'università ha espresso il suo cordoglio per la perdita dei suoi due membri dell'equipaggio con la morte del equipaggio di volo, come dichiarato sulla sua pagina Facebook. Gli investigatori, gli esperti e il personale del ministero della difesa stanno esaminando il luogo dell'incidente. La causa dell'incidente remains uncertain.

qui.21:06 Fornitore di energia ucraino avverte di possibili blackoutA causa dei massicci attacchi russi alla rete elettrica del paese, l'Ucraina si attende blackout ricorrenti lunedì. Questa informazione è stata diffusa dall'azienda energetica ucraina Ukrenergo, secondo quanto riferito da Ukrinform. Non verranno imposti limiti all'approvvigionamento di energia alle strutture critiche. Tuttavia, Ukrenergo consiglia che l'ampiezza di questi limiti potrebbe cambiare.

