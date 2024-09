Le agenzie specializzate in consulenza esprimono preoccupazione per l'escalation del problema degli omicidi.

In Germania, l'Associazione federale dei centri di consulenza per le donne e dei numeri di emergenza per le donne (bff) riconosce che c'è ancora molto da fare per proteggere le donne dalla violenza domestica, che spesso si conclude con la morte. Le donne vengono spesso incoraggiate a "lasciarlo e basta", ma questo può essere pericoloso se le minacce potenziali vengono sottovalutate, come sottolinea Katja Grieger, direttore generale della bff. È fondamentale che le donne ricevano aiuto professionale, come nei centri di consulenza, ha sottolineato Grieger. La Germania sta fallendo nell'investire sufficientemente nelle protezione delle donne, ha aggiunto.

Nel 2023, 155 donne in Germania sono state uccise dai loro partner o ex-partner, con un aumento di 22 rispetto all'anno precedente. Nel medesimo periodo, 24 uomini sono stati vittime di violenza domestica mortale.

Di recente, Berlino ha assistito a due casi di incidenti simili in cui le donne sono state uccise. Una sera di venerdì, una 28enne sarebbe stata accoltellata dal suo ex-partner. Pochi giorni prima, una 36enne sarebbe stata uccisa dal suo ex-marito.

Reazioni dall'ambiente immediato

I femminicidi, ovvero l'omicidio di donne da parte di partner o ex-partner, avvengono spesso in situazioni di separazione o post-separazione, ha spiegato Grieger. "Quando una relazione violenta, controllante e umiliante termina, la donna che esprime l'intenzione di separarsi, si separa o si è separata è a rischio più alto di essere uccisa", ha aggiunto.

Quando le donne vivono la violenza o vengono minacciate, si rivolgono spesso per primi alla loro cerchia sociale immediata, come amici o familiari. "È fondamentale che le persone fidate interpellate reagiscano con solidarietà e sostegno", ha sottolineato Grieger. Purtroppo, le persone coinvolte spesso riferiscono di aver sentito affermazioni come "be', ci vuole sempre due" o "non posso immaginare che sia così, sembra un tipo così simpatico".

Grieger ha spiegato che le persone coinvolte ricevono supporto e valutazione del rischio nei centri di consulenza. Gli esperti professionali, familiari con l'argomento, forniscono supporto e possono anche condurre una valutazione del rischio insieme alla donna. In situazioni ad alto rischio, le donne possono cercare rifugio nei centri di accoglienza per donne, a condizione che ci sia un posto disponibile. "In caso di escalation acuta e pericolo, la polizia dovrebbe essere chiamata in quanto responsabile della prevenzione del rischio acuto", ha aggiunto.

Gestione del rischio inadeguata

Grieger ha notato che la Convenzione di Istanbul - una convenzione del Consiglio d'Europa per prevenire e contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica - è in vigore in Germania dal 2018. Tuttavia, la gestione completa del rischio prevista dalla convenzione non è ancora stata implementata in Germania.

La convenzione prevede una valutazione sistematica del rischio e del pericolo che coinvolge tutti gli attori rilevanti - come la polizia, l'ufficio per il benessere dei giovani o i centri di consulenza - che valutano insieme la situazione di pericolo e il rischio per la donna e i suoi figli, quindi adottano misure appropriate. Tuttavia, si tratta di un'impresa costosa che richiede personale, ha sottolineato Grieger.

Ha criticato il fatto che la Legge sull'assistenza alle vittime di violenza non sia stata ancora convertita in legge. "Solo una legge del genere, accompagnata da un aumento delle risorse finanziarie, può fare la differenza nella violenza quotidiana che ogni due giorni costa la vita a una donna", ha affermato.

In risposta ai due incidenti a Berlino, la ministra federale per le donne Lisa Paus (Verdi) ha dichiarato di essere attualmente al lavoro sulla Legge sull'assistenza alle vittime di violenza, che garantirà a tutte le vittime di violenza il diritto all'assistenza. "Questo salva vite. Costituirà anche un costo per sostenere gli stati federali nell'offrire più strutture di prevenzione e protezione per le donne. Ce ne sono troppo poche", ha dichiarato Paus.

Leggi anche: