Le agenzie governative iniziano le ispezioni sui modelli Dreamliner 787 di Boeing.

Boeing incontra nuovi ostacoli con due dei suoi modelli. In una situazione, l'azienda è obbligata a rivalutare i sedili del pilota in modo retroattivo a causa di decreti normativi. In un'altra circostanza, i voli di prova sono stati interrotti a causa di problemi con un componente.

La corporation americana Boeing continua a lottare con gli ostacoli. L'azienda ha interrotto i voli di prova della versione 777X, ripetutamente rinviata, a causa di danni a un collegamento che connette il motore all'ala. Durante un'ispezione di routine, hanno scoperto che un componente non stava funzionando come previsto, ha dichiarato l'azienda. Nel frattempo, la Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti ha ordinato valutazioni di quasi 787 Dreamliner. La FAA ha avvertito che il movimento laterale involontario di un sedile del pilota occupato potrebbe causare un rapido discese dell'aereo, potenzialmente con gravi conseguenze per i passeggeri e l'equipaggio.

La direttiva deriva da un incidente di marzo, in cui un aereo di Latam Airlines ha improvvisamente risalito a una velocità allarmante, ferendo più di 50 passeggeri. La FAA ha attribuito la discesa ripida a uno scostamento incontrollato del sedile, che ha causato la disconnessione del pilota automatico. L'agenzia ha ricevuto un totale di cinque segnalazioni di problemi simili con i sedili del capitano e del primo ufficiale sui 787, con l'ultima segnalazione avvenuta a giugno. Due di questi casi sono attualmente in esame.

L'avviso della FAA riguarda 158 aerei registrati negli Stati Uniti e 737 aerei in tutto il mondo. Impone alle compagnie aeree di ispezionare i sedili del pilota dei modelli 787-7, 787-9 e 787-10 per eventuali pulsanti mancanti o danneggiati o coperture di interruttori danneggiate entro 30 giorni e di sostituirli se necessario.

La FAA è stata informata di un problema con un aereo di prova

Nel frattempo, il sito industriale "The Air Current" ha riferito che un componente che connette il motore all'ala su un aereo di prova 777-9 è fallito. Precedentemente, l'aereo aveva completato un volo di cinque ore dalle Hawaii. Fonti informate hanno riferito che crepe associate a quel componente sono state trovate su altri aerei di prova 777-9.

Boeing non ha commentato questi dettagli, ma ha riconosciuto che i voli di prova pianificati con altri aerei di prova a breve termine non avranno luogo. Il componente interessato viene utilizzato solo sul 777-9. La FAA ha confermato che Boeing ha segnalato l'incidente dopo un volo di prova del 777-9 della settimana precedente.

Boeing ha presentato il 777X come successore del modello ampiamente utilizzato 777 nel 2013, con un'introduzione prevista

