Le agenzie antidoping mondiali e americane si scontrano per le tattiche

L'Agenzia mondiale antidoping (AMA) ha dichiarato che l'agenzia statunitense USADA ha violato il codice globale permettendo a diversi atleti colti in fallo tra il 2011 e il 2014 di continuare a competere sotto copertura senza essere perseguiti in cambio di informazioni su altri violatori.

USADA afferma che questa tattica è necessaria e consentita, e vuole continuare a utilizzarla. L'AMA sostiene che ciò va contro il suo codice e che gli atleti colti a violare le regole antidoping non dovrebbero poter partecipare alle gare, vincere premi in denaro e medaglie, senza essere prima perseguiti e sanzionati pubblicamente.

Le due agenzie sono coinvolte in una disputa sulla sistema globale per il controllo del doping nello sport, scatenata dal caso dei 23 nuotatori cinesi che ha gettato un'ombra sui Giochi olimpici di Parigi.

"L'AMA è ora a conoscenza di almeno tre casi in cui atleti che avevano commesso gravi violazioni delle regole antidoping sono stati autorizzati a continuare a competere per anni mentre agivano come agenti undercover per l'USADA, senza che l'AMA fosse informata e senza che ci fosse alcuna disposizione che consentisse una simile pratica nel codice o nelle regole dell'USADA", ha dichiarato l'AMA in una nota a Reuters.

L'agenzia globale ha affermato che i tre atleti hanno da tempo lasciato il mondo dello sport, ma ha rifiutato di fare i loro nomi a causa di preoccupazioni per la loro sicurezza. Ha rilasciato la dichiarazione dopo che Reuters ha chiesto se fosse a conoscenza della pratica, avendo visto speculazioni in tal senso sui social media da parte di appassionati di sport.

L'agenzia statunitense ha difeso la scelta di permettere ai violatori delle regole antidoping di competere come informatori sotto copertura, affermando che in un caso tale collaborazione aveva fornito informazioni a un'indagine federale degli Stati Uniti su un traffico di esseri umani e droga.

"È un modo efficace per affrontare questi problemi sistemici", ha dichiarato il direttore generale dell'USADA Travis Tygart a Reuters. L'agenzia ha rifiutato di fornire specifiche sull'incidente in cui l'informatore dell'USADA aveva aiutato le autorità statunitensi.

Tygart, noto per aver guidato la persecuzione dell'ex ciclista statunitense Lance Armstrong da parte della sua agenzia, ritiene che l'utilizzo di atleti violatori per smascherare quelli più anziani e raccogliere informazioni su criminali organizzati coinvolti nel doping e nel traffico di sostanze stupefacenti sia la cosa giusta da fare.

"Se hai agenti o altri che sfruttano gli atleti e trafficano, penso che sia assolutamente appropriato."

Secondo il Codice mondiale antidoping, di cui l'USADA è firmataria, un atleta che fornisce "un contributo sostanziale" a un'indagine antidoping può richiedere la sospensione di una parte della sua eventuale squalifica dopo il processo.

Non c'è una specifica parola che dica che gli atleti che hanno violato le regole antidoping possono continuare a competere senza essere prima perseguiti e sanzionati.

Conflitto in evoluzione

L'ipotesi che il codice "può essere utilizzato per giustificare il mancato perseguimento di un caso per anni mentre gli atleti dopati vengono rimandati in campo come informatori undercover per competere contro gli atleti puliti è chiaramente sbagliata", ha dichiarato l'AMA.

Tygart ha affermato che, data la posizione dell'AMA, si asterrà dall'utilizzare questa tattica in futuro a meno che l'agenzia globale non dia il via libera, ma ha affermato che l'AMA ha adottato una "posizione anti-sport pulito" e che l'USADA ritiene che ciò sia consentito dal codice.

La lotta contro gli imbroglioni del doping nello sport è una battaglia costantemente in evoluzione con le agenzie antidoping che cercano di stare al passo con le sostanze e la tecnologia utilizzate per ottenere vantaggi illeciti.

Le agenzie conservano ora i campioni prelevati dagli atleti per 10 anni, che possono essere ritestati in futuro per sostanze attualmente sconosciute per migliorare le prestazioni. I ritardi dei campioni delle Olimpiadi di Pechino del 2008 e di Londra del 2012 hanno portato a decine di squalifiche e riallocazione delle medaglie solo quest'anno.

L'AMA ha dichiarato a Reuters che nel 2021 l'USADA l'aveva informata che già dal 2011 aveva permesso agli atleti che avevano violato le regole di agire come informatori, e l'agenzia globale le aveva ordinato di interrompere immediately questa pratica.

L'AMA ha affermato che due degli atleti erano di basso livello nella scena di corsa, ma uno era più in vista.

L'agenzia globale ha dichiarato che quando l'USADA l'aveva informata della pratica, gli atleti coinvolti si erano già ritirati e che la loro sicurezza sarebbe stata a rischio se l'AMA avesse intentato un'azione legale per annullare i loro risultati o restituire i premi in denaro, data la loro attività di informazione.

Il caso dell'atleta più in vista "non è mai stato reso pubblico, i risultati non sono stati squalificati, i premi in denaro non sono stati restituiti e non è stata mai inflitta alcuna sospensione", ha dichiarato l'AMA.

L'AMA ha affermato che il suo dipartimento di intelligence e indagini ha valutato che i rischi per l'atleta erano reali e che non poteva rifiutare la richiesta dell'USADA di chiudere il caso.

"Essendo messi in questa posizione impossibile, l'AMA non ha avuto altra scelta che acconsentire", ha dichiarato.

L'USADA ha dichiarato in una nota che l'AMA era a conoscenza dei casi prima del 2021 e ha definito la dichiarazione dell'agenzia globale "una diffamazione" in risposta alle critiche sulla gestione del caso dei nuotatori cinesi.

