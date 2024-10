Il violento aumento di informazioni fuorvianti che attaccano la gestione dell'amministrazione Biden dell'uragano dannoso serve come un presagio minaccioso per le prossime elezioni, con la corsa alla presidenza tra l'ex Presidente Trump e la VP Kamala Harris destinata a scatenare ulteriori attacchi alla verità.

"Se pensate che le menzogne, le distorsioni e le farneticazioni ignoranti su FEMA siano intense ora, aspettate solo fino al mese prossimo," ha scritto Tim Alberta, autore e scrittore per The Atlantic, su X, una delle piattaforme principali dove le notizie false si diffondono più velocemente della verità.

Elon Musk, il proprietario di X che ha sostenuto Trump, ha costantemente condiviso voci e accenni che criticano la risposta del governo a Helene. La maggior parte delle informazioni false è politicizzata, dipingendo il Presidente Biden e Harris come incapaci come parte di una strategia per aiutare Trump a ottenere la rielezione.

Politici e personale di soccorso nella zona colpita dalla Georgia alla Carolina del Nord, compresi numerosi politici repubblicani, hanno smentito le menzogne e hanno invitato le persone a smettere di diffondere voci non verificate online.

Kerry Giles, l'ufficiale informazioni pubbliche della contea di Rutherford, NC, ha parlato con CNN sabato, dicendo che smentire queste voci "ha consumato risorse che avrebbero dovuto essere utilizzate negli sforzi di recupero."

Giles e i suoi colleghi hanno pubblicato una dichiarazione venerdì, smascherando diverse storie false che circolavano online sui paesi distrutti di Lake Lure e Chimney Rock Village. No, hanno detto, il governo non sta prendendo il controllo di Chimney Rock; no, non c'è alcun piano di sequestro della proprietà; no, non ci sono cadaveri ovunque a causa della tempesta.

"Snopes.com e i media locali" hanno coperto la maggior parte della smentita, che ha aiutato a ridurre alcune delle informazioni false diffuse, ha detto Giles a CNN.

Alcune delle menzogne più condivise sui social media ruotano intorno alla risposta di FEMA. Trump ha fatto false affermazioni sostenendo che i fondi di soccorso vengono trattenuti dalle aree principalmente repubblicane dopo che l'agenzia ha deviato i fondi di soccorso per sostenere i migranti.

"Un miliardo di dollari è stato rubato a FEMA per darlo ai migranti illegali," ha falsamente affermato Trump venerdì in Georgia.

Tuttavia, Trump accusava l'amministrazione Biden di un atto straordinariamente simile a qualcosa che aveva iniziato come presidente.

"I politici repubblicani continuano a respingere le sciocchezze, e i MAGA non se ne curano," ha scritto il columnist conservatore David French in un post sui social media sabato. "Seguono i bugiardi e quando i bugiardi mentono, ci credono e detestano chiunque dica la verità."

Gli utenti veterani di X affermano che la quantità di informazioni false e infondate sulla piattaforma sta peggiorando - in parte perché Musk ha reversato le azioni per limitare le informazioni false virali e ha riattivato i conti dei teorici della cospirazione.

Gli ufficiali di FEMA hanno pubblicato una pagina di controllo delle voci per contrastare le affermazioni false come "FEMA sta confiscando le donazioni per i sopravvissuti." Mike Rothschild, un giornalista che ha scritto due libri sulla cultura delle teorie della cospirazione, ha definito lo sforzo di FEMA "nobile ma destinato al fallimento." Ha scritto su X che "nessuno che vuole credere alle menzogne si fiderà della fonte e le smentite verranno semplicemente integrate nei teor

