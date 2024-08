Trova la tua strada a casa - Le adozioni diminuiscono di nuovo

Nel 2023, in Turingia, sono stati adottati meno bambini e adolescenti rispetto all'anno precedente. Secondo l'ufficio statistico dello stato, sono state adottate 47 bambine e 42 bambini l'anno scorso, sei in meno rispetto al 2022.

La metà circa dei bambini e degli adolescenti adottati nel 2023 aveva meno di tre anni, undici erano tra i 12 e i 18 anni. In circa la metà delle adozioni, i nuovi genitori non erano parenti dei bambini - la maggior parte di questi bambini aveva meno di sei anni. I bambini più grandi, fino a 18 anni, venivano adottati principalmente da parenti o da un genitore adottivo.

Alla fine del 2023, 27 bambini e adolescenti erano ancora in attesa di essere adottati, rispetto ai 18 dell'anno precedente. Non c'è stata carenza di richieste di adozione. Alla fine dello scorso anno, c'erano circa cinque potenziali genitori adottivi per ogni bambino. Nel'anno precedente, secondo le statistiche, ce n'erano circa sette per bambino.

Ci sono diverse ragioni per cui, nonostante l'apparente surplus di potenziali genitori adottivi, alcuni bambini rimangono senza una famiglia, secondo l'associazione statale di genitori affidatari e adottivi. Una possibile spiegazione è che i bambini hanno diversi problemi e non tutti i potenziali genitori si sentono in grado di affrontare il compito particolarmente impegnativo di allevare questi bambini.

