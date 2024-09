Le acque inondanti raggiungono il Brandeburgo.

Le acque dell'Oder continuano a salire dopo due settimane di piogge persistenti, portando il Brandeburgo a elevare il livello di allerta per le inondazioni in un'altra area del fiume. Il ministro presidente è previsto per ispezionare due punti gravemente colpiti nel pomeriggio.

Le condizioni di inondazione nel Brandeburgo sono peggiorate: un'altra zona è ora al livello 4 di allerta per le inondazioni, come ha riferito l'agenzia statale per l'ambiente tarda la notte. Prima di Ratzdorf, le procedure di risposta ai disastri sono ora attivate anche per Eisenhüttenstadt.

Il livello 4 di allerta per le inondazioni viene attivato quando si prevede un'inondazione di grandi dimensioni, che include strade e strutture. Di conseguenza, vengono attivate le misure di risposta ai disastri per la preparazione dell'evacuazione, tra gli altri compiti. Anticipando l'ondata di inondazione prevista, le autorità locali lungo l'Oder inferiore avevano già stabilito squadre di crisi e avviato strategie di protezione delle rive del fiume prima del fine settimana.

Sono passati circa dieci giorni da quando le piogge hanno colpito le regioni di origine dell'Oder in Polonia e nella Repubblica Ceca. Tuttavia, il confine tedesco non ha ancora visto l'apice dell'ondata di inondazione.

"Livelli dell'Oder continuano a salire", conferma il portale interstatale delle inondazioni. Viene emesso un avviso per "inondazione estremamente alta" al livello di notifica più alto per la bacino dell'Oder che va da Ratzdorf a Stettino.

A Eisenhüttenstadt, la lettura del mattino presto era di 6,40 metri. L'agenzia per l'ambiente prevede un'ulteriore crescita durante il giorno. A Ratzdorf, dove l'Oder attraversa il confine tra Polonia e Germania, la lettura era di 6,10 metri nelle prime ore del mattino.

Il ministro presidente del Brandeburgo, Dietmar Woidke, intende esaminare i due luoghi più colpiti nel pomeriggio, come ha riferito la cancelleria statale di Potsdam. Si dice che inizierà con Eisenhüttenstadt per poi procedere a Ratzdorf. Frankfurt (Oder), d'altra parte, rimane ancora sotto la soglia dei sei metri, dove è in vigore il livello 3 di allerta.

Più a valle, nel distretto di Märkisch-Oderland, il livello 2 di allerta è stato attivato questa mattina per il tratto dell'Oder che inizia al chilometro 589,8. L'Oder si riversa nel Lago di Szczecin e poi nel Mar Baltico, circa 120 chilometri a nord di Frankfurt (Oder).

