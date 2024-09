Le acque del fiume Elba hanno inondato Dresda.

Il picco dell'inondazione dell'Elba ha raggiunto il centro di Dresda. Secondo il Centro inondazioni della Sassonia, il livello dell'Elba nella capitale dello stato ha raggiunto i 6,09 metri giovedì mattina, superando il livello di allerta di terzo grado.

Anche se i livelli dell'acqua erano attesi per diminuire nel corso della giornata, si prevedeva che scendessero al di sotto della soglia di allerta di terzo grado di 6 metri a Dresda entro la sera.

In modo simile, il livello dell'acqua alla stazione di Schöna sul confine ceco era ancora all'interno della gamma di allerta di terzo grado, con un lento calo. Al terzo livello di allerta, le aree urbane, le strade e le ferrovie possono essere interessate da inondazioni. All'inizio, i livelli dell'Elba a Riesa e Torgau, località sotto Dresda, sono leggermente aumentati giovedì, ma sono rimasti ben al di sotto del terzo livello di allerta.

Tuttavia, la cresta dell'inondazione continuerà il suo viaggio lungo il corso dell'Elba, dirigendosi verso la Sassonia-Anhalt e il Brandeburgo. In queste regioni, si prevedono livelli d'acqua in aumento nei prossimi giorni. Anche i livelli della Neiße e dell'Oder nel Brandeburgo stanno aumentando.

