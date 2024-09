- Le accuse si sono spostate verso il settore dei metalli e dell'elettronica

Prima dell'inizio dei colloqui nel settore metallurgico e dell'elettricità, IG Metall Küste ha presentato le proprie richieste al gruppo sindacale Nordmetall. Questi colloqui sono previsti per iniziare il 16 settembre a Hamburg, come dichiarato dal sindacato. Circa 130.000 dipendenti nei Land di Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein e nord della Bassa Sassonia sono coinvolti. C'è la possibilità di azioni industriali dopo il 28 ottobre, poiché il periodo di pace termina.

Le richieste del sindacato, rese pubbliche già a giugno, prevedono un aumento salariale del 7% e un accordo collettivo della durata di 12 mesi. Gli apprendisti riceveranno inoltre un extra di 170 euro al mese. Inoltre, il capo distretto Daniel Friedrich sottolinea la possibilità di un bonus generale esclusivamente per i membri del sindacato, a seguito di una decisione a livello nazionale nel settore chimico.

Nordmetall ha espresso obiezioni a queste richieste. "Aumenti salariali sostanziali, come proposto da IG Metall, sono irrealizzabili per qualsiasi entità in piena crisi economica tedesca senza precedenti", ha dichiarato il vice direttore dell'associazione, Peter Schlaffke.

Le richieste di IG Metall Küste nel settore metallurgico si concentrano principalmente sulla produzione di metalli, con richieste di miglioramenti nei salari e nelle condizioni lavorative. Per soddisfare queste richieste, Nordmetall potrebbe dover rivedere le proprie strategie nella produzione di metalli e nella gestione del lavoro.

Leggi anche: