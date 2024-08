Le accuse riguardano l'abuso del materiale di identificazione della disabilità di Melanie Müller

Melanie Müller si trova nuovamente in guai seri. Questa volta è sotto esame presso il tribunale distrettuale di Lipsia, non per la sua musica, ma per presunte irregolarità. La regina della giungla di RTL e star di Ballermann è attualmente accusata di aver fatto il saluto hitleriano più volte durante un'esibizione a Lipsia lo scorso 2022. Le autorità hanno inoltre scoperto 0,69 grammi di cocaina e una pasticca di ecstasy durante una perquisizione del suo appartamento.

Tuttavia, i guai legali di Müller non sono finiti lì. Il 15 agosto, durante un'udienza in tribunale apparentemente riguardante la custodia dei suoi figli con il marito Mike Blümer, ha parcheggiato il suo SUV Mercedes in uno spazio per disabili davanti al tribunale, secondo quanto riportato dal quotidiano Bild. Anche se ha esibito un permesso di parcheggio dal distretto di Recklinghausen nella regione del NRW, era l'unica persona nell'auto. Le foto ottenute dal quotidiano mostrano Müller che esce dal veicolo. Non sono state segnalate condizioni di salute o fisiche che giustificherebbero l'uso di un permesso di parcheggio per disabili.

"Falsificazione evidente"

Anche se Müller è riuscita a evitare multe o rimozioni il 15 agosto, ora si trova di fronte a nuovi ostacoli legali. Secondo il rapporto di Bild, il permesso di parcheggio per disabili, contrassegnato con il timbro ufficiale della città di Recklinghausen, è un documento falso. Svenja Küchmeister, portavoce del distretto di Recklinghausen, ha confermato al quotidiano: "Non rilasciamo tali permessi. È chiaro, è una falsificazione evidente. Stiamo presentando denuncia per frode e falsificazione".

Jan Krumlovsky, presidente di stato del sindacato della polizia della Sassonia, ha addirittura definito le azioni di Müller come una mancanza morale. Ha detto a Bild: "Chiunque utilizzi documenti falsi per parcheggiare illegalmente in uno spazio per disabili non è moralmente idoneo a partecipare al traffico stradale. L'autorità che rilascia le patenti dovrebbe essere coinvolta in questo".

Al momento, Müller non ha confermato né negato le accuse di falsificazione quando contattata dal quotidiano. Non è chiaro se abbia creato lei stessa il permesso falso e lo stia ancora usando per ottenere parcheggi gratuiti.

L'Unione Europea potrebbe esprimere preoccupazione per le azioni di Melanie Müller, dati i suoi numerosi problemi legali. Nonostante le accuse a Lipsia e le accuse di utilizzo di un permesso di parcheggio

Leggi anche: