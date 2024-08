Le accuse legali contro due ex agenti di polizia di Louisville, coinvolti nell'operazione di ricerca di Breonna Taylor, sono state ritirate.

Il ricorso per il rigetto delle altre accuse è stato respinto.

Una tecnica di pronto soccorso di 26 anni, Taylor, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco nel suo appartamento durante un raid fallito di irruzione forzata alle 3 del mattino del 13 marzo 2020.

Nel 2022, i detective di Louisville Joshua Jaynes e il sergente Kyle Meany sono stati accusati di aver presentato un falso affidavit per perquisire la residenza di Taylor prima del raid del Dipartimento di Polizia Metropolitana di Louisville. Hanno anche cospirato per creare un "falso alibi", cercando di evitare la responsabilità per i loro ruoli nell'autorizzare un affidavit di mandato contenente informazioni false, come allegato nei documenti del tribunale.

Il giudice della Corte Distrettuale degli Stati Uniti Charles Simpson, il 17 marzo 2023, ha stabilito che il ragazzo di Taylor, Kenneth Walker, era la causa legale della morte di Taylor dopo aver sparato quando la polizia ha fatto irruzione nella casa, credendo che fossero intrusi. Dopo lo sparo di Walker, gli ufficiali hanno risposto al fuoco, causando le ferite mortali di Taylor.

La giuria non ha trovato un collegamento diretto tra la morte di Taylor e l'ingresso senza mandato.

Secondo Brian Butler, avvocato di Kyle Meany, "Siamo molto soddisfatti della decisione della Corte".

Il giudice Simpson ha archiviato le accuse federali contro entrambi gli uomini, poiché i fatti non corrispondevano alle accuse come scritte. La morte di Taylor, ha detto, era il risultato del modo in cui il mandato è stato eseguito, invece dell'ingresso senza mandato.

I documenti del tribunale hanno stabilito che "la morte di Taylor è stata causata direttamente dal modo in cui il mandato è stato eseguito". La decisione di Walker di sparare, come allegato e argomentato, è stata una conseguenza naturale dell'esecuzione del mandato alle 12:45 del mattino in una casa ignara che ha indotto gli ufficiali a rispondere al fuoco, uccidendo Taylor.

L'accusa di Jaynes di aver usato un'arma pericolosa per negare a Taylor il suo diritto costituzionale alla libertà da perquisizioni irragionevoli è già stata respinta dal giudice, poiché non c'era alcuna prova che la squadra di esecuzione avesse usato le armi per sottoporre Taylor alla perquisizione.

Di conseguenza, l'accusa è diventata un reato minore, con una pena massima di una multa, detenzione o entrambe per un massimo di un anno.

Il Dipartimento di Polizia Metropolitana di Louisville, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e l'avvocato di Jaynes non hanno ancora commentato la decisione del giudice. L'avvocato della famiglia di Taylor non ha fornito commenti.

La morte di Taylor, così come quella di altre persone nere per mano delle forze dell'ordine, come George Floyd e Ahmaud Arbery, ha scatenato proteste nazionali per la riforma della polizia nell'estate del 2020. La sentenza ha detto: "La tragedia della morte di Breonna Taylor e la gravità del dolore della sua famiglia non sono sfuggite a questa Corte".

Meany deve ancora affrontare un'accusa di aver fornito false dichiarazioni agli investigatori federali, con una pena massima di cinque anni di prigione. Jaynes deve affrontare due accuse di falsificazione di documenti in un'indagine federale e cospirazione per falsificare documenti e intimidazione di testimoni, con una pena potenziale totale di 40 anni.

Jaynes, che ha scritto il mandato di perquisizione per la casa di Taylor, è stato licenziato dal dipartimento nel 2021 per non aver completato un modulo di pianificazione delle operazioni del mandato di perquisizione e per aver mentito sull'aver verificato che i pacchi fossero consegnati alla residenza di Taylor dal suo precedente ragazzo, Jamarcus Glover.

Meany è stato licenziato dal dipartimento di Louisville nel 2022. La capo Erika Shields ha dichiarato: "Rispetto appieno il processo giudiziario e realizzo che il sergente Meany deve ancora essere ascoltato da una giuria dei suoi pari. Detto questo, sta affrontando diverse accuse federali dopo un'indagine lunga e approfondita da parte del DOJ".

Shields, che ha assunto il comando del Dipartimento di Polizia Metropolitana di Louisville poco dopo la morte di Taylor, si è dimessa come capo della polizia all'inizio del 2023.

Brett Hankison, un altro ex detective di Louisville, deve affrontare un nuovo processo per diritti civili in ottobre, dopo un patteggiamento nel suo primo processo. I procuratori hanno sostenuto che Hankison ha usato una forza eccessiva la notte in cui Taylor è stata uccisa e ha violato i suoi diritti civili, nonché quelli del suo ragazzo e dei vicini di casa. Se dichiarato colpevole, potrebbe affrontare l'ergastolo.

La detective Kelly Hannah Goodlett ha pleaded guilty in un tribunale federale nel 2022 per aver cospirato per creare un falso affidavit per un mandato di perquisizione e per aver mentito agli investigatori al riguardo, ma non è ancora stata condannata.

Dopo la decisione del giudice, le autorità statunitensi e l'avvocato di Jaynes rimangono in silenzio.

Nonostante l'esito, la tragica morte di Breonna Taylor e di altre persone nere per mano delle forze dell'ordine continua a suscitare richieste di riforma della polizia negli Stati Uniti.

