- Le accuse di violenza domestica sono state respinte.

Le accuse contro l'attore "Kill Bill" Michael Madsen (66) per sospetta violenza domestica sono state archiviate per mancanza di prove concrete. L'ufficio del procuratore distrettuale di Los Angeles ha confermato questa informazione a "TMZ".

Il rappresentante dell'attore ha espresso soddisfazione per il fatto che Michael possa ora lasciarsi alle spalle questo problema e si aspetta di continuare a lavorare con il veterano e stimato attore.

Si dice che abbia spinto la sua coniuge

Il 19 agosto, la rivista statunitense "Variety" ha riferito che Madsen è stato arrestato e trattenuto dalla polizia di Malibu. Le accuse contro di lui includevano aver spinto la moglie DeAnna Madsen (64). Un portavoce ha dichiarato che si trattava di una disputa tra Michael e sua moglie, esprimendo la speranza di una risoluzione amichevole per entrambe le parti. Dopo il pagamento di una cauzione di $20,000, Madsen è stato rilasciato.

Precedenti scontri con le autorità

Questo non è stato il primo incontro di Madsen con le autorità. Nel febbraio 2022, è stato arrestato con l'accusa di aver violato la proprietà privata all'interno della sua residenza di Malibu. Gli agenti lo hanno portato via in manette per la violazione di proprietà.

Nel 2019, Michael Madsen è stato incarcerato per quattro giorni dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale sotto l'effetto dell'alcol. subsequently, he was sentenced to a five-year probation. In precedenza, nel 2012, era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e aveva completato un programma di riabilitazione di 30 giorni.

Madsen e DeAnna Madsen sono sposati dal 1996, il suo terzo matrimonio. Hanno tre figli, con il figlio maggiore che è tragicamente morto a gennaio 2022 all'età di 26 anni.

Despite the dropped charges, the incident with his spouse has left a mark on Michael Madsen's public image, as the 'Other' allegations continue to circulate.

Prompting a review of his past, it becomes apparent that 'Other' legal issues have also bedeviled the actor, including encroachment on private property and multiple DUI arrests.

