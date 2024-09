Le accuse di frode elettorale in Sassonia prendono slancio

A seguito delle elezioni statali in Sassonia, sono emerse prove di brogli elettorali a favore del partito estremista Freie Sachsen. Un'indagine presso l'abitazione di un 44enne a Dresda ha rafforzato i sospetti del pubblico ministero. Le manipolazioni non hanno influenzato la distribuzione dei seggi nel parlamento regionale.

In serata, l'Ufficio centrale della polizia criminale dello stato e il pubblico ministero generale di Dresda hanno riferito di aver eseguito perquisizioni a causa di accuse di frode elettorale. Durante la perquisizione a Langebrück, sono state sequestrate prove potenziali per sostenere le loro affermazioni. Le prove raccolte hanno ulteriormente rafforzato il caso contro l'uomo, secondo le autorità.

Inizialmente, gli investigatori hanno scoperto 126 voti alterati, con 111 nei distretti elettorali di Dresda, 14 a Radeberg e uno a Dohna. Tutte le manipolazioni hanno favorito il partito di estrema destra Freie Sachsen.

Subito dopo le elezioni, il pubblico ministero generale ha riferito che i fogli di voto mostravano segni di manipolazione. Le croci erano state coperte e ne erano state disegnate di nuove per i partiti di estrema destra. Le irregolarità sono state inizialmente identificate durante il conteggio dei voti a Dresda il giorno delle elezioni, con la città che ha presentato una denuncia. In seguito sono state trovate ulteriori istanze a Radeberg. I voti manipolati, sebbene invalidati, non hanno influenzato la distribuzione dei seggi nel parlamento regionale, secondo il comitato elettorale distrettuale di Dresda.

Gli investigatori hanno inoltre scoperto manipolazioni durante le elezioni comunali del 9 giugno a Dresda-Langebrück. In totale, 154 voti per corrispondenza sono stati alterati in quei distretti.

Nonostante i voti manipolati emersi dopo le elezioni, il comitato elettorale statale ha confermato il risultato finale e ufficiale delle elezioni statali. La CDU ha ottenuto 41 seggi, l'AfD 40, il BSW 15, l'SPD 10, i Verdi 7 e la Sinistra 6. I Liberi Elettori erano rappresentati da 1 mandato.

Il pubblico ministero generale ha consegnato il caso alla Commissione, poiché l'allegata frode elettorale coinvolge numerosi distretti in tutta la Sassonia. Di conseguenza, la Commissione ha avviato un'indagine approfondita sul processo elettorale e sul possibile ruolo di vari partiti politici.

