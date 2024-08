Le accuse di abusi fisici verso suo figlio sono state imposte contro il capo di Telegram.

Il bambino risiede attualmente con sua madre in Svizzera, come indicato nei registri. Lei ha presentato una denuncia lì nel 2023, puntando il dito contro il suo ex per aver inflitto violenza su uno dei loro figli.

Durow proviene originariamente dalla Russia e vanta cittadinanze di vari paesi, tra cui la Francia. Lo scorso sabato sera è stato arrestato all'aeroporto di Le Bourget a Parigi. Le autorità francesi affermano che non ha preso misure sufficienti per impedire l'utilizzo di Telegram per atti illeciti.

La piattaforma, fondata nel 2013 come sostituto dei servizi americani, generalmente si astiene dal consegnare informazioni degli utenti alle autorità, anche in caso di attività criminali.

L'arresto di Durow all'aeroporto di Le Bourget ha suscitato preoccupazione all'interno della comunità di Telegram. In qualità di capo di Telegram, Durow è direttamente coinvolto nelle politiche e nelle operazioni della piattaforma.

