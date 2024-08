- LBBW prevede un profitto nel 2024 con prospettive positive

Gigante LBBW fiorisce Despite la recession, vanta un aumento del profitto pre-imposta nel primo semestre

In sfida alla recession economica, la mastodontica banca statale di Baden-Württemberg (LBBW) segnala un profitto pre-imposta più elevato grazie ai tassi di interesse elevati. I profitti pre-imposta sono aumentati del sei percento, raggiungendo 731 milioni di euro, come dichiarato dal CEO Rainer Neske a Stuttgart.

"Navigando attraverso incertezze globali sostanziali e un'economia tedesca in rallentamento, stiamo avanzando con successo", ha dichiarato Neske. Tutti i settori hanno contribuito agli utili del gruppo, consegnando milioni digitalmente. L'utile complessivo è aumentato del quattro percento a 509 milioni di euro.

LBBW è la banca statale tedesca più grande. Il CEO Neske ha confermato le prospettive, prevedendo un profitto pre-imposta superiore a 1 miliardo di euro per il 2023, dopo 1,37 miliardi di euro nel 2022. Neske ha affermato che hanno gestito efficacemente i rischi, investito in settori in crescita e eseguito con successo una strategia incentrata sull'espansione e la rilevanza. "Così, guardiamo con ottimismo ai mesi imminenti, anche in queste circostanze complesse, e prevediamo un anno di successo, dopo un primo semestre potente".

Protezione del rischio aumentata

I ricavi della LBBW - gli utili totali della banca - hanno registrato un aumento del due percento a 2,05 miliardi di euro nel primo semestre. La provvista per i crediti in difficoltà è aumentata del 37 percento a 118 milioni di euro nello stesso periodo. Anche se in gran parte derivava da provviste aggiuntive all'interno del quadro delle ipotesi dell'anno precedente, è stato attribuito a casi specifici nel settore immobiliare quest'anno. LBBW appartiene all'Associazione delle Casse di Risparmio del Sudovest, allo stato di Baden-Württemberg e alla città di Stuttgart.

Al 30 giugno, LBBW impiegava 10.603 persone, un aumento di 106 rispetto alla fine dell'anno precedente.

