- L'azione di sciopero in Israele sarà sospesa in base al decreto emesso dal Tribunale d'Arbitraggio

Un tribunale del lavoro israeliano ha ordinato ai sindacati di concludere uno sciopero nazionale entro le 13:30 ora locale (12:30 CEST), secondo fonti attendibili dei media israeliani. La giudice Hadas Jahalom ha emesso un'ordinanza provvisoria, che ha portato a questa decisione, definendo lo sciopero di "natura politica".

La scoperta agghiacciante dei corpi di sei ostaggi a Gaza ha scatenato un fermo totale delle attività in tutta Israele. Domenica, il corpo dei sindacati ha annunciato l'intenzione di bloccare le operazioni del paese per un giorno intero. L'obiettivo principale è fare pressione su Netanyahu per appoggiare un accordo per la liberazione degli ostaggi rimasti. Fin da domenica, centinaia di migliaia di persone hanno chiesto un accordo immediato con il gruppo islamico militante Hamas durante le più grandi manifestazioni di massa dalla inizio del conflitto di Gaza undici mesi fa.

Sono stati segnalati ritardi e disagi nel traffico aereo all'aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv, secondo i resoconti dei media.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la situazione in Israele, chiedendo una risoluzione pacifica. In seguito allo sciopero nazionale, i rappresentanti dell'Unione Europea hanno chiamato a un incontro urgente con i leader politici israeliani.

