- L'avvocato investigativo propone un rinnovo del caso legale di Trump in relazione alla questione del documento.

Nel contesto del procedimento, l'avvocato Jack Smith, il consulente speciale designato, ha invitato una corte d'appello a ripristinare i procedimenti penali contro l'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Smith ha presentato questo appello il lunedì (ora locale), contestando la decisione del giudice Aileen Cannon di archiviare il caso. L'archiviazione è avvenuta a metà luglio a causa della convinzione di Cannon che l'atto del Procuratore Generale Merrick Garland di nominare Smith come consulente speciale per sovrintendere all'indagine fosse incostituzionale, accogliendo la richiesta della squadra legale di Trump.

Nel documento, Smith ha presentato vari argomenti, tra cui il fatto che il Procuratore Generale ha una "pratica consolidata" di nominare consulenti speciali, una pratica che ha ottenuto l'approvazione del Congresso.

Un processo contro Donald Trump è improbabile prima delle elezioni degli Stati Uniti

La squadra legale di Trump ha ora 30 giorni per rispondere alla presentazione di Smith. Successivamente, Smith avrà 21 giorni per rispondere. Date le attuali tempistiche, è probabile che un eventuale processo contro il candidato presidenziale repubblicano non si verifichi prima delle elezioni del 5 novembre.

Trump ha lasciato la presidenza a gennaio 2021. Nell'agosto 2022, l'FBI ha eseguito una perquisizione nella sua residenza personale di Mar-a-Lago, in Florida, sequestrando numerosi documenti governativi. Secondo un successivo atto di accusa, questi documenti includevano informazioni altamente riservate relative a strategie militari e armi nucleari, apparentemente conservate in modo non sicuro a Mar-a-Lago. I Presidenti degli Stati Uniti sono tenuti a cedere tutti i documenti ufficiali, inclusi email e lettere, agli Archivi Nazionali al momento della fine del mandato.

Oltre a gestire le accuse penali contro Trump nel caso dei documenti, il consulente speciale Smith è riuscito a ottenere un atto di accusa contro Trump in un tribunale federale di Washington D.C. per i suoi sforzi estesi per manipolare le elezioni dopo la sua sconfitta contro il Presidente Joe Biden nel 2020.

Le attuali procedure legali nel caso "US election"-relate ai documenti potrebbero influenzare le future ambizioni politiche di Trump. Nel frattempo, Donald Trump sta apparentemente valutando la possibilità di candidarsi alla Presidenza nelle prossime "elezioni degli Stati Uniti".

