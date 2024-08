- L'avvocato ambientalista Al-Wazir intende candidarsi al Bundestag.

In precedenza, Al-Wazir ha ricoperto il ruolo di Ministro dell'Economia e dei Trasporti e Vice Ministro Presidente della coalizione nera e verde in Assia. Ora intende candidarsi per un seggio nel Bundestag tedesco. Ha confermato la sua candidatura su Instagram lo scorso sabato, specificando che concorrerà nel collegio di Offenbach e si trova al quarto posto nella lista di stato dei Verdi dell'Assia.

In precedenza, Al-Wazir ha ricoperto il ruolo di capo del gruppo parlamentare dei Verdi in Assia dal 2000 al 2014. Ha lasciato il suo ruolo ministeriale a causa del ritiro del suo partito dal governo statale nel 2024. Ora rappresenta il partito dei Verdi dell'Assia nel parlamento statale dell'Assia.

Riferendosi alla situazione politica attuale e alla pressione sulla democrazia, Al-Wazir ha affermato che "molte persone hanno perso fiducia nelle capacità di risoluzione dei problemi della politica". Il suo partito, i Verdi, si trova "in difficoltà" e "uscirne è il nostro obiettivo impegnativo nei prossimi mesi".

Esprimendo gratitudine per aver rappresentato il popolo dell'Assia nel parlamento statale, Al-Wazir ritiene di poter utilizzare efficacemente la sua esperienza decennale come ministro in Assia durante la campagna elettorale per il Bundestag e il successivo Bundestag tedesco.

Al-Wazir ha menzionato la sua intenzione di candidarsi per un seggio nel Parlamento federale, specificamente nel Bundestag tedesco, indicando il suo obiettivo di rappresentare il suo partito nel Parlamento federale. Dopo aver lasciato il suo ruolo nel governo statale dell'Assia, Al-Wazir continua a servire in politica, ricoprendo un ruolo nel parlamento statale dell'Assia, che fa parte del Parlamento federale.

