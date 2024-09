- L'avvio di percorsi educativi favorisce notevolmente il settore retail.

Mentre si avvicina l'inizio dell'anno scolastico in Baviera, i genitori stanno svuotando i loro portafogli. L'Associazione del Commercio Bavarese prevede vendite per circa 112 milioni di euro, come confermato dal suo CEO, Bernd Ohlmann. Si tratta di un aumento approssimativo del 8% rispetto all'anno precedente.

Nel complesso, Ohlmann si è detto soddisfatto dell'andamento del settore. Anche in circostanze difficili, ha notato, "quando si tratta di preparare l'inizio della scuola per i propri figli, i genitori non badano a spese - soprattutto per i primi anni". I dati includono non solo i tradizionali articoli scolastici, come zaini e penne, ma anche regali e astucci.

Un'indagine nazionale condotta dall'Associazione del Commercio Tedesco rivela che i dolciumi sono gli oggetti più gettonati negli astucci. Il 70% dei rispondenti ha menzionato i dolciumi, seguiti da libri, articoli da scrittura o cancelleria e altri accessori.

I genitori sono attivamente impegnati nel commercio di articoli scolastici, contribuendo significativamente all'aumento previsto delle vendite. Nonostante le difficoltà, i genitori sono disposti a spendere di più per le esigenze dei loro figli del primo anno, dimostrando un forte sostegno al settore del commercio.

