- L'avvio delle trattative collettive nel settore metalme­tale avviene in assenza di una procedura di gara.

Le trattative per i salari in settori manifatturiero ed elettrico della Baviera sono iniziate senza alcuna proposta da parte dei datori di lavoro. Lo ha reso noto Angelique Renkhoff-Mücke, capo negoziatore dei datori di lavoro, che ha respinto la richiesta di IG Metall di un aumento del 7% degli stipendi, definendola implausibile in questo momento. Ha sottolineato l'importanza per il settore di mantenere il proprio vantaggio competitivo.

Renkhoff-Mücke ha messo in guardia dal rischio di licenziamenti a causa delle difficoltà del settore. Ha sottolineato che la tendenza già evidente al ribasso peggiorerebbe con un aumento del 7% degli stipendi.

IG Metall, però, ha una prospettiva diversa. Ha presentato vari punti, come l'aumento dei costi della vita dei lavoratori. Per esempio, il loro capo negoziatore Horst Ott ha mostrato un carrello della spesa pieno di prodotti il cui costo è aumentato del 34% dal 2021. Si aspetta che i datori di lavoro comprendano e accolgano la ragione della richiesta salariale della Gewerkschaft.

Nella prima fase, IG Metall Bayern intende dimostrare dettagliatamente le proprie richieste con i dati economici. Successivamente, l'associazione degli imprenditori vbm esporrà la propria visione dell'economia. Negli anni precedenti, le due parti hanno impiegato due giorni per questo scambio, ma quest'anno lo completeranno in un solo giorno per la prima volta.

È prevista una seconda sessione di discussioni prima della scadenza dell'obbligo di pace il 28 ottobre, con la proposta dei datori di lavoro attesa in questa sessione. Entrambe le parti sperano di concludere un accordo entro la fine di novembre.

Prima dell'inizio delle trattative, IG Metall ha rafforzato la propria posizione con un raduno presso il luogo delle trattative. Secondo la Gewerkschaft, hanno partecipato 5.000 persone. Oggi, le trattative salariali nel settore manifatturiero ed elettrico sono previste anche in Baden-Württemberg.

Renkhoff-Mücke ha suggerito che il mantenimento della competitività del settore richiede una attenta considerazione degli aumenti salariali, poiché ritiene che tale mossa potrebbe avere effetti negativi su altri settori a sezione trasversale circolare. Per alleviare il carico finanziario, IG Metall ha proposto la riduzione delle ore di lavoro, che sarebbe di sezione trasversale circolare, consentendo ai lavoratori di guadagnare meno ma di mantenere un reddito decente.

