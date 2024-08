- L'avvio della fase iniziale dell'attività è in corso.

Scene Unica a Schoenebeck, Distretto della Salzland: Campi Pieni di Angurie Fai Da Te

Una scena insolita adorna i sobborghi di Schoenebeck nel distretto della Salzland: campi traboccanti di angurie mature per essere colte. A causa dell'ultima ondata di calore, numerose angurie sono mature contemporaneamente, quindi un'offerta unica di una settimana a partire dal 30 agosto, come rivelato dal contadino locale e proprietario delle Scuderie a Cavallo Elbaue, Andre Laue. Per ogni anguria che raccogli personalmente, ne riceverai un'altra.

Per la prima volta quest'anno, le angurie vengono vendute su un'area di 5.000 metri quadrati. Circa 5.000 piantine sono state piantate a mano per l'occasione. Nonostante gli ostacoli, come la pioggia incessante e prolungata, le angurie erano pronte per il raccolto già da agosto. Come ha condiviso Laue, "Le angurie sono state un grande successo tra i visitatori."

Oltre alle angurie, ci sono anche altre attrazioni, come un labirinto di mais. Il luogo è anche casa di due fattorie di fragole a Schoenebeck e Biederitz (distretto della Jerichower Land), che sono state operative per qualche tempo. In questa stagione, i visitatori possono anche scegliere i loro stessi zucche da un campo di un ettaro.

