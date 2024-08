- Lavori di ponte ad Amburgo previsti prima della deviazione a Berlino

Lavori ancora in corso sui ponti ferroviari di Hamburg-Veddel, ma dal fine della settimana il traffico a lunga distanza tra Berlino e la città anseatica verrà deviato su questo percorso. I lavori attualmente in corso sui ponti ferroviari, nonché il rinnovo delle rotaie e degli scambi, dovrebbero essere completati entro martedì. Venerdì sera, questa linea, che normalmente ospita fino a 660 treni al giorno, dovrà gestire traffico aggiuntivo verso e da Berlino.

Ponte in Necessità di Riparazione

A causa dei lavori di costruzione del ponte a Hamburg, Deutsche Bahn ha ridotto i suoi servizi. Dal 15 luglio, ci sono state cancellazioni e ritardi dei treni tra la stazione centrale e Harburg. various long-distance connections to and from Frankfurt and Cologne were cancelled. Upon completion of the short-term works, a four-track system has already been restored in the area of the Veddeler bridges, a Deutsche Bahn spokesperson explained, adding: "This is operationally necessary to handle the additional traffic on the high-performance Hamburg-Berlin corridor."

The spokesperson also confirmed earlier statements by DB Infrastructure (Infrago) that the longitudinal and transverse girders and the bearings of the over 100-year-old Norderelb bridges, a few hundred meters north of the Veddeler bridges, will be renovated until June 2025. These works began in 2023.

Tempo di Viaggio Più Lungo e Meno Treno

Dal venerdì (16 agosto), inizieranno i lavori di costruzione sulla linea Hamburg-Berlin. Deutsche Bahn pianifica di rinnovare più di 74 chilometri di binari e 100 scambi tra Wittenberge (Brandeburgo) e Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern), nonché tra Hamburg e Büchen (Schleswig-Holstein) e intorno a Hagenow Land (Mecklenburg-Vorpommern). Fino al 14 dicembre, i treni a lunga percorrenza e merci saranno deviati via Lüneburg, Uelzen, Salzwedel e Stendal (Sassonia-Anhalt) e quindi attraverseranno anche i ponti di Hamburg-Veddel. Il tempo di viaggio sarà prolungato di tre quarti d'ora e ci sarà un solo treno all'ora tra Hamburg e Berlino invece di due.

Autobus di Sostituzione tra Hamburg e Schwerin

Il traffico regionale è anch'esso interessato. Gli autobus di sostituzione correranno tra Hamburg e Schwerin, nonché Wittenberge. Schwerin può essere raggiunto solo in treno via Lübeck e la linea non elettrificata, a binario singolo, per Bad Kleinen. Dalla fine di settembre, i treni regionali espressi sulla linea RE1 (Hamburg-Schwerin-Rostock) dovrebbero circolare nuovamente quasi senza restrizioni.

Commutatori Frustrati

In una riunione pubblica tenutasi a inizio agosto nel comune di Westmecklenburg di Boizenburg, circa 150 pendolari hanno espresso la loro frustrazione, secondo un articolo del "Ostsee-Zeitung". Due terzi della popolazione occupata nel comune si recano in altre città, principalmente Hamburg o Schwerin. "Come farò ad andare al lavoro tra due settimane?", ha chiesto un pendolare, secondo il giornale. Il tempo di viaggio sarà prolungato di fino a 50 minuti per viaggio. Il traffico di sostituzione è una specie di prova generale per la generale renovation of the Berlin-Hamburg railway line starting in August 2025, a representative of Deutsche Bahn for Mecklenburg-Vorpommern explained.

Nove Mesi di Autobus di Sostituzione per il Traffico Regionale

Poi, fino alla fine di aprile 2026, i treni a lunga percorrenza saranno nuovamente deviati via Uelzen e Stendal. Per il traffico regionale, DB Infrastructure ha commissionato un gruppo di imprese di autobus di medie dimensioni per organizzare un traffico di sostituzione di alta qualità. Il contratto copre 23 milioni di chilometri di autobus, come annunciato alla fine di luglio.

