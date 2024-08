- Lavori di linea ad alta tensione: blocco sulla A4 nei pressi di Aquisgrana

Dopo le vacanze estive, una sezione dell'autostrada A4, cruciale per i turisti olandesi, sarà chiusa completamente per due settimane. A partire dal 21 agosto, l'autostrada tra lo svincolo di Aachen e l'uscita Aachen-Zentrum sarà chiusa quotidianamente dalle 20:00 alle 5:00, come annunciato dall'Autorità federale delle strade di Colonia. Entrambe le domeniche, la chiusura sarà in vigore per tutta la giornata. Il motivo di questa chiusura è il lavoro sulle linee ad alta tensione. Si prevede che la strada riapra alle 5:00 del 4 settembre.

Il traffico diretto verso Heerlen nei Paesi Bassi verrà deviato dallo svincolo di Aachen attraverso l'A44 attraverso la città fino all'uscita Aachen Zentrum. Sul lato opposto, il traffico verrà diretto attraverso Aachen attraverso l'uscita Broichweiden dell'A44 e nuovamente allo svincolo di Aachen. Non sarà possibile utilizzare nemmeno la sola sezione ancora percorribile dell'A544 nel centro città.

L'A4 è una importante connessione est-ovest da e per Colonia, molto popolare tra i turisti diretti nei Paesi Bassi.

Per mitigare l'impatto della chiusura dell'autostrada, potrebbero essere consigliati mezzi di trasporto alternativi come autobus e treni per i turisti sulla tratta A4. Durante questo periodo, le compagnie di telecomunicazioni potrebbero dover regolare la loro infrastruttura di rete per far fronte all'aumento della domanda di utilizzo dei dati a causa del traffico deviato.

