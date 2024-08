- Lavoratori protestano contro la direzione siderurgica di Thyssenkrupp

Protesta alla sede centrale di Thyssenkrupp Steel

La sera di giovedì, i dipendenti della divisione acciaio di Thyssenkrupp hanno organizzato una protesta visiva di guerrilla marketing fuori dalla sede centrale di Duisburg, utilizzando croci di legno, lumini funebri e torce per opporsi ai tagli del personale previsti. Secondo il consiglio di fabbrica, circa 200 persone hanno partecipato all'azione di circa 30 minuti. Quattro uomini vestiti di nero hanno portato una bara contenente una pupazzo, e sono stati accesi anche i fuochi di Bengala e i fumogeni.

Un'azione simbolica

Con questa azione, i dipendenti hanno voluto dimostrare il loro impegno per il futuro della divisione acciaio, ha spiegato il consiglio di fabbrica. Alla vigilia di un importante riunione del consiglio di sorveglianza, hanno voluto "fare una dichiarazione", ha detto Jens Burnicki del consiglio centrale di fabbrica.

Il maggiore produttore di acciaio della Germania, Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE), discuterà venerdì una fondamentale ristrutturazione. Per diventare più competitivi, l'azienda prevede di ridurre le capacità di produzione, il che probabilmente comporta tagli al personale. Tuttavia, i licenziamenti per motivi operativi devono essere evitati. La divisione si sta preparando per l'indipendenza, ma i fondi finanziari per questo sono ancora un problema controverso.

Paura dell'insolvenza

Ali Güzel, il presidente del consiglio di fabbrica del sito Duisburg/Beeckerwerth, ha espresso giovedì sera la preoccupazione che la società madre possa non fornire fondi sufficienti. "C'è il timore che ci verrà data la dote più bassa possibile, in modo che alla fine l'amministratore dell'insolvenza sia alla porta", ha detto Güzel ai giornalisti. "Il rischio di insolvenza è molto alto", ha aggiunto.

Secondo Güzel, anche l'assegnazione di un'altra opinione esperta sulle necessarie provviste finanziarie per la divisione è in programma per venerdì. Le idee attuali della direzione dell'acciaio, del consiglio di amministrazione Thyssenkrupp e della co-determinazione sono ancora troppo distanti. La parte dei dipendenti accetterà solo un piano aziendale redatto dalla direzione dell'acciaio se la finanzi

