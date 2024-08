- Lavoratori notturni di soccorso: inondazioni a Bruchsal

Tempeste severe hanno allagato le strade, riempito seminterrati e causato un aumento drammatico del livello del fiume Saalbach nel distretto di Karlsruhe. I vigili del fuoco, la polizia e i servizi di soccorso sono in continuo operativa. A Bruchsal, i residenti sono stati invitati tramite l'app di avviso Nina a evacuare i piani terra e i seminterrati in determinate zone della città e a cercare rifugio ai piani superiori. Due aiutanti civili sono rimasti feriti lì - la gravità delle loro ferite era inizialmente incerta. A Gondelsheim, un aiutante è rimasto ferito durante il trasporto di sacchi di sabbia.

Secondo il centro di controllo delle inondazioni, il fiume Saalbach ha raggiunto il suo livello più alto alla stazione di Bruchsal intorno alle 2:30 del mattino, con oltre 2,13 metri - appena sopra il livello per una cosiddetta inondazione centennale di 2,10 metri. Il centro storico del distretto di Heidelsheim è stato allagato e ci sono state anche inondazioni nel centro città di Bruchsal, in particolare nei tunnel, secondo i vigili del fuoco. Tuttavia, i livelli dell'acqua sono diminuiti nuovamente più tardi durante la notte.

A causa della tempesta, l'amministrazione comunale aveva chiesto ai residenti di rimanere a casa. Secondo i loro rapporti, l'intera area della stazione ferroviaria di Bruchsal è chiusa. Si prevede che la chiusura rimarrà in vigore fino alle ore mattutine. Il traffico ferroviario tra Gondelsheim e Bruchsal è stato sospeso. La polizia di Karlsruhe ha invitato le persone a evitare viaggi in auto non essenziali a causa delle condizioni meteorologiche tempestose.

Centinaia di operazioni nella zona di Karlsruhe

Il centro di controllo delle inondazioni ha avvertito in serata che a causa di precipitazioni locali intense, potrebbero esserci forti aumenti dei livelli delle acque in alcuni torrenti e fiumi minori in Baden-Württemberg durante la notte e mercoledì. "In aree edificate, potrebbero esserci sovraccarichi locali del sistema fognario e rapidi allagamenti di strade, cantine, tunnel e garage interrati in singoli casi", si legge in un rapporto sulla situazione. "Sono possibili anche allagamenti stradali fuori dalle aree edificate". Non c'è rischio di inondazioni regionali sui fiumi più grandi.

L'associazione dei vigili del fuoco del distretto di Karlsruhe ha annunciato poco prima della mezzanotte che i vigili del fuoco avevano gestito oltre 500 operazioni finora, con circa 300 ancora aperte. Centinaia di persone sono coinvolte nelle operazioni.

Per coordinare le operazioni di tempesta in tutto il distretto di Karlsruhe, il dipartimento dei vigili del fuoco ha dichiarato uno "situazione operativa straordinaria". "Inoltre, diversi comuni e città hanno convocato il personale amministrativo e le stazioni dei vigili del fuoco sono continuamente staffate". La amministrazione distrettuale ha istituito un team di crisi.

"Caos assoluto"

A Gondelsheim, circa 15 chilometri a ovest di Karlsruhe, le auto vengono travolte dalle acque delle inondazioni, ha detto un portavoce dei vigili del fuoco in serata. C'è "caos assoluto". Le persone hanno riferito di essere rimaste intrappolate nelle auto dall'acqua, ha detto un portavoce della polizia. Tuttavia, i vigili del fuoco non considerano attualmente necessarie evacuazioni.

Sulla rete sociale Facebook, il comune ha informato che c'è una situazione di emergenza in tutta la città. Chi può, dovrebbe aiutare amici e vicini. "Dopo la pioggia, saranno necessarie molte mani aiutanti e anche pompe, ecc."

Il dipartimento di manutenzione delle strade del distretto sta continuamente percorrendo le strade federali nell'area interessata con i camion per testare l'accessibilità attraverso la rete stradale, secondo i vigili del fuoco.

Interruzione di corrente per motivi di sicurezza

A Bruchsal, il comune ha riferito che l'elettricità è stata interrotta in alcune strade durante la notte per motivi di sicurezza. L'ospedale Fürst-Stirum è stato anch'esso interessato dai danni causati dalla tempesta, secondo i vigili del fuoco, ma continua a operare senza restrizioni.

Il fiume supera i precedenti massimi storici

Impressionanti viste dal centro di controllo delle inondazioni hanno mostrato la situazione: la linea del livello dell'acqua a Gondelsheim era stata sotto la marca dei dieci centimetri per diversi giorni prima di salire improvvisamente a oltre 2,70 metri in serata, superando gli eventi di inondazione del 2013 (2,23 metri), 2015 (2,06 metri) e 1983 (1,95 metri). Il livello dell'acqua è diminuito significativamente prima della mezzanotte. A Bruchsal, il livello dell'acqua è salito in modo simile. Nel 2013, il livello dell'acqua era di 1,68 metri.

Giornata più calda dell'anno

A Linkenheim-Hochstetten, un fulmine ha colpito il solaio di un edificio residenziale, causando un incendio. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme.

In seguito, le tempeste si sono spostate verso nord sulla regione di Heilbronn. Inizialmente, un portavoce della polizia ha riferito solo pochi dispiegamenti, come alberi caduti. Sui

