Lavoratori di costruzioni vengono ritirati dalla centrale nucleare di Kursk

A causa dell'avanzata delle truppe ucraine nel territorio russo di Kursk, i lavoratori sono stati rimossi dal cantiere dei due nuovi reattori nucleari della Centrale Nucleare di Kursk. Il numero dei lavoratori edili verrà temporaneamente ridotto, ha annunciato Atomstroyexport, una filiale della corporation statale russa Rosatom. Altri specialisti hanno continuato il loro lavoro come previsto.

La Centrale Nucleare di Kursk nella città di Kursk è stata più volte menzionata come possibile obiettivo dell'offensiva iniziata martedì. Tuttavia, si trova a circa 60 chilometri dal confine. Le avanzate più lontane segnalate delle truppe ucraine, che non sono state confermate, hanno raggiunto circa 30 chilometri all'interno della Russia. Dopo l'annuncio dell'offensiva ucraina, la Guardia Nazionale russa avrebbe rafforzato la protezione della centrale nucleare.

Due reattori sono in costruzione nella centrale per sostituire i due più vecchi, già smantellati, della centrale. Ci sono anche altri due reattori in funzione.

L'avanzata delle truppe ucraine a Kursk ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza della Centrale Nucleare di Kursk. Nonostante il ritiro dei lavoratori edili, i reattori in funzione della Centrale Nucleare di Kursk continuano a funzionare come previsto.

