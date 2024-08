Lavoratori boomerang: ritorno rispettoso al precedente datore di lavoro

Le carriere sono variegate. A volte portano indietro dove si era già stati. Per diventare felici nel lavoro di nuovo, i dipendenti devono quindi reimpegnarsi con il vecchio datore di lavoro.

Lo so, lo so: coloro che tornano da un vecchio datore di lavoro dovrebbero attivamente cercare di liberarsi dalle vecchie abitudini e dai vecchi schemi di pensiero. Marlene Pöhlmann, Direttore Regionale della società di recruitment Robert Half, spiega cosa devono fare i dipendenti come "boomerang employees" per rientrare con successo nell'azienda.

Rispetta il nuovo vecchio datore di lavoro

Si conoscono molte facce e i processi comunque: il pensiero di tuffarsi subito e essere proattivi è allettante. Tuttavia, chi vuole avere successo nel vecchio datore di lavoro dovrebbe prendersi il tempo per riscoprire l'azienda per sé, dice Pöhlmann.

Tra la partenza e il ritorno, molti processi sono probabilmente cambiati o evoluti. I ritorni devono aspettarsi anche cambiamenti nel personale o nella direzione strategica dell'azienda. La regola qui è: "Ascolta, impara e cresci nel nuovo ruolo nel vecchio datore di lavoro".

Usa le nuove esperienze con moderazione

Dopo una o più stazioni professionali intermedie, i dipendenti hanno generalmente acquisito molta esperienza. Chi torna alle vecchie aziende e incontra vecchi colleghi non dovrebbe sopraffare, intimidire o addirittura alienare la forza lavoro, consiglia Pöhlmann. "Se si lanciano nomi di aziende e aree di lavoro, si rischia che il vecchio team possa essere meno motivato a lavorare con voi". Il team potrebbe chiedersi perché qualcuno è tornato. Meglio: usa le esperienze per migliorare il vecchio nuovo datore di lavoro.

Accetta le nuove costellazioni

Chi ha lavorato in un'altra azienda per diversi anni dovrebbe aspettarsi che le costellazioni del team nel vecchio datore di lavoro siano cambiate. "Il tirocinante che hai assunto potrebbe essere diventato il capo del dipartimento nel frattempo e ora è tuo pari o addirittura si trova sopra di te nella catena gerarchica", dice Pöhlmann. Lei consiglia: "Accettalo". Il nuovo manager non solo ha dimostrato resistenza, ma ha anche acquisito esperienza e competenza, che l'azienda riconosce con l'avanzamento di carriera appropriato.

I datori di lavoro potrebbero apprezzare le nuove prospettive del dipendente tornato, ma è fondamentale affrontare la situazione con umiltà. Come Pohlmann suggerisce, "Non si tratta di lanciare nomi di aziende o aree di lavoro, ma piuttosto di utilizzare le esperienze per migliorare il vecchio nuovo datore di lavoro". I datori di lavoro, avendo probabilmente cambiato e evoluto durante l'assenza del dipendente, si aspettano adattabilità e una volontà di crescere nel nuovo ruolo, come Pohlmann sottolinea: "Ascolta, impara e cresci nel nuovo ruolo nel vecchio datore di lavoro".

