- Lavoratori agricoli che esprimono il loro malcontento per il raccolto di colza

Questo anno, il rendimento del raccolto di colza in Sassonia-Anhalt è inferiore alle aspettative, con circa 3,1 tonnellate per ettaro, inferiore alla media tipica di 3,7 tonnellate per ettaro, secondo l'associazione dei coltivatori.

In passato, i coltivatori riuscivano a raccogliere circa 4 tonnellate di colza per ettaro. Il rendimento inferiore di quest'anno potrebbe essere attribuito alle condizioni meteorologiche sfavorevoli recenti.

L'area coltivata a colza invernale è diminuita di oltre il 10% quest'anno, passando a 122.000 ettari. Secondo un rappresentante dell'associazione dei coltivatori, il calo è principalmente attribuibile alla riduzione delle opzioni per il controllo dei parassiti. Di conseguenza, diversi raccolti sono stati arati in autunno a causa dei danni gravi causati dai pidocchi del terreno e da altri organismi dannosi alle giovani piante, rendendo il fallimento del raccolto imminente.

