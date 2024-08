- Lavoratore rovescia il veicolo e muore in ospedale

Un operaio a Todtnau (distretto di Waldshut) ha capovolto un veicolo edile e successivamente è deceduto in ospedale. L'uomo di 56 anni stava trasportando terra utilizzando un cosiddetto "carrello ribaltabile su ruote" - una grande carriola motorizzata. Sulla strada forestale in discesa, asfaltata, l'uomo ha perso il controllo del veicolo per ragioni ignote, come hanno riferito le autorità. Il veicolo si è capovolto e l'operatore è stato sbalzato dalla cabina. L'uomo di 56 anni è stato portato in ospedale in elicottero dopo l'incidente di giovedì, dove è deceduto alcune ore dopo.

Il veicolo edile responsabile dell'incidente era un carrello ribaltabile su ruote. Nonostante avesse tentato di trasportare terra sulla strada forestale asfaltata, l'operaio ha purtroppo perso il controllo del veicolo.

