Lavoratore di servizi che continua a toccare i bordi dell'aspettativa di "ambiente favorevole"

Dopo l'attacco con il coltello a Solingen, la leader dell'Alleanza per il Progresso e il Rinnovamento (BSW), Sahra Wagenknecht, ha invitato il Cancelliere Olaf Scholz a cambiare la sua politica sui rifugiati. Ha suggerito che Scholz dovrebbe annunciare pubblicamente un limite alla cultura dell'accoglienza, sostenendo che la Germania non può più farcela. "Non venite qui!", ha esclamato.

A seguito dell'attacco sospetto di un islamista, Wagenknecht ha proposto un cambiamento nella politica dei rifugiati e ha presentato un piano in sei punti. Questo include la rinuncia del Ministro federale dell'Interno Nancy Faeser alla SPD. Wagenknecht ha anche ribadito la sua richiesta di tagliare i benefici sociali per i richiedenti asilo respinti dopo un breve periodo di transizione. Tuttavia, la Corte costituzionale federale tedesca ha stabilito limiti rigorosi per la riduzione dei benefici per i richiedenti asilo, come stabilito in diversi pronunciamenti.

Altri aspetti del piano di Wagenknecht includono l'applicazione degli ordini di espulsione, la revoca dei permessi di residenza o l'interruzione delle procedure di asilo per coloro che sono in "licenza", l'elaborazione delle richieste di asilo in paesi terzi fuori dall'UE e l'interruzione dell'aiuto allo sviluppo per i paesi che non riprendono i loro cittadini.

Wagenknecht, nota per la sua posizione ferma sulla politica migratoria, ha sostenuto questo punto di vista fin dalla sua uscita dal partito di Sinistra lo scorso autunno. Ha elogiato la politica dei rifugiati della Danimarca come modello.

Dopo l'attacco con il coltello a Solingen, Wagenknecht ha chiesto un cambiamento nella politica dei rifugiati della Germania, sottolineando la necessità di porre fine alla cultura dell'accoglienza a causa della capacità limitata del paese. In linea con la sua proposta, Wagenknecht ha suggerito che il Ministro federale dell'Interno Nancy Faeser dovrebbe dimettersi dalla SPD.

Leggi anche: