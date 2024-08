L'aviazione militare ucraina ha emesso un allarme.

In Ucraina, l'aeronautica militare ha momentaneamente sospeso l'emissione di allarmi per un'imminente incursione aerea russa. Sei bombardieri strategici Tu-95, di produzione Tupolev, avevano decollato dalla Russia settentrionale e successivamente erano atterrati, come annunciato sul loro canale Telegram dall'aeronautica.

L'applicazione ufficiale ucraina per gli allarmi aerei ha quindi rimosso l'avviso riguardante gli aerei. I cittadini dell'Ucraina seguono attentamente diverse fonti per monitorare i pericoli attuali.

Un blog specializzato in questioni militari ha riferito che questi aerei avevano simulato il dispiegamento di missili cruise sulla regione del Volga, vicino a Saratov. Tuttavia, non sono stati avvistati missili cruise nell'atmosfera. I Tu-95 hanno infine fatto ritorno alla base aerea di Engels sulla Volga e a Dyagilevo nella regione di Ryazan. Purtroppo, queste informazioni sono rimaste non confermate.

Considerando circa due anni e mezzo di incontri con l'invasione russa, gli attacchi aerei di grandi dimensioni solitamente iniziano con i decolli dei bombardieri dalla Russia settentrionale o dalla regione del Volga. Dopo diverse ore, raggiungono i loro siti di lancio, spesso sul Mar Caspio. Da lì, i missili cruise attraversano il cielo per 40 minuti o un'ora prima di colpire i loro obiettivi in Ucraina.

In attacchi congiunti, i droni sono spesso presenti nell'aria, o i caccia russi MiG 31 decollano, lanciando successivamente i missili ipersonici Kinzhal. Tali raid avvengono solitamente di notte. Pertanto, il decollo diurno dei Tu-95 è sembrato insolito. Il militare russo non ha commentato tali voli.

