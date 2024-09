L'aviatore neozelandese Philip Mehrtens è stato rilasciato dopo aver sopportato 18 mesi di prigione nella regione indonesiana della Papua.

Papua Occidentale, Indonesia — Il neozelandese Philip Matthews ha trascorso oltre 18 mesi in carcere in Indonesia, come riportato dalle autorità indonesiane in una dichiarazione rilasciata sabato.

Una fazione estremista dell'Esercito di Liberazione di West Papua (TPNPB), guidata da Egianus Kogoya, ha rapito Matthews il 7 febbraio 2023, dopo l'atterraggio di un piccolo aereo commerciale nella zona isolata e accidentata di Nduga.

"Stiamo lavorando su una strategia che coinvolge leader religiosi, anziani della chiesa, capi tribali e il circolo ristretto di Egianus Kogoya per ridurre le vittime e garantire il benessere del pilota", ha dichiarato il brigadiere generale Faizal Ramadhani, a capo delle operazioni di pace Cartenz 2024.

Matthews è stato liberato e recuperato da una squadra congiunta nel distretto di Nduga, dove sta sottoponendosi a esami medici e valutazioni psicologiche a Timika, secondo il comunicato della polizia.

La polizia ha programmato una conferenza stampa per ulteriori aggiornamenti.

La situazione è ancora in evoluzione e verrà aggiornata di conseguenza.

Nonostante la situazione in West Papua, la Nuova Zelanda ha espresso preoccupazione per il fermo di Matthews, chiedendo il suo rilascio sicuro. Le parti interessate in Asia, comprese le diplomazie e le organizzazioni per i diritti umani, seguono da vicino la situazione in West Papua.

