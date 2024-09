L'avanzata di Schalker mira ad evitare un disastro contro Colonia.

Schalke 04 si trova ad affrontare un lungo periodo in 2. Bundesliga. Dopo la loro vittoria per 5-1 contro Braunschweig nella partita d'apertura, non sono più riusciti a ottenere una vittoria. Sono riusciti a rimontare contro il 1. FC Köln, ma era troppo tardi dopo essere stati sotto 0-3. Nel frattempo, Paderborn ha inciampato contro Ulm, e Braunschweig non è riuscito a raccogliere punti contro KSC.

FC Schalke 04 - 1. FC Köln 1:3 (0:2)

Una folla immensa, vittoria impressionante: il retrocesso 1. FC Köln ha mostrato segni di miglioramento in 2. Bundesliga dopo un inizio traballante e ha dimostrato chiaramente la sua volontà di tornare subito in Bundesliga. Nella classica della Bundesliga contro lo Schalke 04, i Renani hanno ottenuto una vittoria per 3:1 (2:0) nel loro primo incontro nella divisione inferiore e si sono posizionati al sesto posto in classifica. Nonostante un'atmosfera fantastica con la seconda più alta affluenza del weekend tedesco di calcio, lo Schalke si è ritrovato a guardare verso il basso, proprio come l'anno scorso.

Di fronte a 61.624 spettatori in uno stadio Veltins Arena sold out, Damion Downs (25'), Linton Maina (45'+1) e Tim Lemperle (46') hanno segnato un'altra vittoria per il FC. I tre volte campioni di Germania hanno dominato il gioco contro i Reali Blu, che hanno lottato per la salvezza per gran parte della stagione precedente e hanno attraversato un altro giro di cambiamenti personali in estate. Il capitano Kenan Karaman ha ridotto il distacco dal dischetto del rigore (66') dopo un fallo su Amin Younes. Con soli quattro punti dalle prime quattro partite, la zona retrocessione sembra pericolosamente vicina.

Prima del primo incontro tra i club tradizionali nella seconda divisione dopo 90 incontri di Bundesliga, l'allenatore dello Schalke Karel Geraerts ha visto il FC come il chiaro favorito. Il suo omologo Gerhard Struber ha lodato i Reali Blu come "squadra con un'eccezionale qualità individuale". La valutazione di Geraerts si è dimostrata corretta, poiché la squadra di Colonia, che è diventata più forte a causa del suo divieto di acquisti, ha giocato in modo più coeso - nonostante l'assenza del titolare abituale e capitano Timo Hübers a causa di malattia.

Geraerts è riuscito a far tornare Ron Schallenberg in difesa centrale dopo la fine della sua squalifica, ma non è riuscito a fornire stabilità alla difesa, che si è dimostrata ancora una volta un punto debole per i Reali Blu.

Entrambi gli allenatori si aspettavano un inizio energico con occasioni early per la squadra di casa attraverso Tobias Mohr (3') e Downs per Colonia (7'). Il FC ha offerto un gioco più elaborato, ma lo Schalke è stato la squadra più proattiva all'inizio. Entrambi i portieri sono stati messi alla prova: Urbig ha dovuto tuffarsi per deviare un tiro a effetto del capitano dello S04 Karaman (17'), e Heekeren ha bloccato un colpo di testa del non marcato Eric Martel (20').

Pochi secondi dopo la prima pausa per l'acqua, il portiere dei Reali Blu è stato impotente mentre il pallone rimbalzava direttamente indietro dopo il suo goffo rilancio, e Downs ha regalato ai visitatori il vantaggio per 1-0 con un passaggio astuto di Maina. La superiorità dei visitatori è diventata sempre più evidente: il gol di Maina è stato il risultato di un elegante uno-due con Heekeren, e Lemperle ha assicurato il terzo in una conclusione a bruciapelo senza opposizione poco dopo la ripresa.

Eintracht Braunschweig - Karlsruher SC 1:2 (1:0)

Il Karlsruher SC mantiene l'elasticità, rimane nel gruppo di testa - Il Karlsruher SC ha continuato la sua corsa vincente, vincendo 2:1 (0:1) contro lo

Paderborn - Ulm 0:0 (0:0) - SSV Ulm ottiene il primo punto in 2. Bundesliga, impedisce il ritorno al vertice di Paderborn - SSV Ulm ha ottenuto il suo primo punto nella giovane stagione della 2. Bundesliga pareggiando 0:0 contro il SC Paderborn, impedendo a quest'ultimo di tornare in vetta alla classifica. Grazie a una solida prestazione difensiva, la squadra di coach Thomas Wörle ha meritato il pareggio. Nonostante la maggiore possesso palla, Paderborn ha faticato a superare la difesa attenta di Ulm, commettendo numerosi errori. Ulm ha sfruttato queste opportunità per lanciare contropiedi veloci, con Semir Telalovic particolarmente attivo. Boevink ha salvato un tiro di Telalovic (27') e ha colpito alta la porta di Paderborn (37'). Paderborn ha controllato la partita ma ha creato pericoli solo nella seconda metà, con Curda che ha colpito fuori (61'). La partita ha perso ritmo a causa di numerosi falli e sostituzioni. Kostons ha mancato una occasione tardiva per Paderborn (90.+5).

Nonostante gli sforzi di Paderborn per riguadagnare la posizione in vetta, sono stati fermati dal pareggio dell'SSV Ulm, che ha così ottenuto il suo primo punto nella 2. Bundesliga.

