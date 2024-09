L'autunno arriverà questo fine settimana, o il caldo continuerà?

Attualmente, i modelli meteorologici mostrano alcune discrepanze nelle loro previsioni. Inizialmente, sembrava che a partire da giovedì potessimo assistere a un significativo calo delle temperature, permettendoci di godere dell'autunno anticipato entro il weekend. Tuttavia, una recente valutazione della situazione meteorologica ha portato a una conclusione diversa.

Perché il cambiamento?

C'è un problema con una possibile discesa di aria fredda sulla Scozia in questo momento. Si tratta di un sistema di bassa pressione ad alta quota che influisce significativamente sui nostri schemi di temperatura e sul futuro percorso.

Cosa significa questo?

Il movimento del sistema di alta pressione nei prossimi giorni determinerà se sperimenteremo l'autunno anticipato entro il weekend o se continueremo a godere delle temperature calde e afose dell'estate tardiva. Questo sviluppo è senza dubbio interessante e potenzialmente rilevante, dati gli attuali stress termici intensi. Un raffreddamento sarebbe senza dubbio accolto con favore da molti e allevierebbe anche altre preoccupazioni che sono più rilevanti nel tempo caldo.

Quali sono queste preoccupazioni?

Le conseguenze dell'attuale siccità nell'est sono degne di nota. Entro la metà della settimana, il livello massimo di pericolo di incendi boschivi 5 sarà raggiunto in alcune aree orientali, come quelle oltre l'Elba. Anche una piccola scintilla o un fuoco acceso può causare danni significativi. Viceversa, il resto del paese continuerà ad essere influenzato da una miscela di aria umida e calda, con alcune regioni che subiranno forti piogge, come mostrato lunedì quando alcune tempeste hanno portato tra 20 e 40 litri di pioggia per metro quadrato, causando allagamenti.

Come si svilupperanno le tempeste?

Le tempeste diminuiranno inizialmente nella notte tra martedì e mercoledì, solo per essere sostituite da tempeste più forti provenienti dal sud-ovest in seguito. Le temperature rimarranno calde alle tropicali, con minime notturne comprese tra 13 e 21 gradi Celsius.

E mercoledì?

Le tempeste si espanderanno ulteriormente, raggiungendo una linea tra le Alpi - Monti Metalliferi e Schleswig-Holstein nel pomeriggio e nella sera. C'è un potenziale rischio di tempo severo in queste aree a causa di forti piogge, grandine e forti venti. Le precipitazioni in queste aree potrebbero raggiungere fino a 40-80 litri per metro quadrato in un breve periodo, equivalenti a un intero mese di pioggia in alcuni luoghi. Nel frattempo, l'est rimarrà asciutto e estremamente caldo.

Quali temperature possiamo aspettarci?

Dopo le iniziali temperature intorno ai 30 gradi all'inizio della settimana, il centro del calore si sposterà verso est mercoledì e giovedì. Il picco sarà mercoledì, con temperature locali che potrebbero raggiungere fino a 35 gradi.

Queste sono temperature record?

Mentre non è probabile che il record assoluto (36,5 gradi, registrato a settembre 1911 all'Osservatorio di Jena) venga superato, si tratta comunque di un evento eccezionale con il potenziale per stabilire record di stazione. Ciò ci colloca nella fascia delle più alte temperature di settembre degli ultimi 70 anni.

Cosa suggeriscono le previsioni in seguito?

Le tempeste sono previste migrare verso sud-ovest giovedì e venerdì. Il resto del paese godrà quindi di molte ore di sole e di un tempo estivo prevalentemente asciutto con temperature confortevoli di circa 24 gradi a ovest e fino a 32 gradi a est.

E per il weekend?

La situazione è altamente incerta. Le scenari dell'autunno anticipato non sono ancora completamente esclusi. Tuttavia, la maggior parte delle previsioni favorscenari estivi. Se ciò accadesse, ci attendono tempo gradevole o soleggiato, con solo occasionali tempeste - preferibilmente a ovest. Le temperature si aggireranno tra 24 e 31 gradi.

L'incertezza nelle previsioni meteorologiche è in gran parte dovuta alla possibile discesa di aria fredda sulla Scozia. Questo sistema di bassa pressione ad alta quota potrebbe influire significativamente sui nostri schemi di temperatura e decidere se sperimenteremo l'autunno anticipato o se continueremo con le temperature estive calde durante il weekend.

Data la persistente siccità nell'est, anche una piccola scintilla o un fuoco acceso potrebbe causare danni significativi, poiché il livello massimo di pericolo di incendi boschivi 5 sarà raggiunto entro la metà della settimana in alcune aree orientali.

Leggi anche: