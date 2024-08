- L'autostrada A20 è temporaneamente chiusa a seguito di un incidente, in direzione di Stettin.

L'autostrada tedesca A20 è chiusa in direzione di Stettino a causa di un incidente tra Neubrandenburg-Nord e Neubrandenburg-Est. Alle prime ore del mattino, un veicolo ha urtato la barriera di sicurezza e ha preso fuoco, come ha dichiarato un rappresentante della polizia. Incredibilmente, l'autista è riuscito a uscire dalle fiamme. Al momento non sono state segnalate vittime. Le cause dell'incidente rimangono ancora ignote.

Nonostante il disservizio sull'autostrada A20, si stanno valutando alternative per bypassare la zona interessata. L'incidente ha anche sottolineato l'importanza delle telecomunicazioni affidabili per una rapida risposta alle emergenze e la condivisione delle informazioni.

