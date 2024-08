- L'autostrada 27 è temporaneamente chiusa per le attività di protesta

Per una protesta ambientalista, le autorità hanno temporaneamente chiuso una sezione dell'autostrada A27 tra Bremer Kreuz e Achim Nord. Agitatori sono scesi da un ponte sull'A27 a mezzogiorno, appendendo diversi cartelli, come dichiarato da un portavoce della polizia. Il portavoce ha menzionato che sei individui si trovavano sul ponte.

Secondo la sentenza del Tribunale Amministrativo di Stade, il comune di Achim era obbligato a bloccare la carreggiata. Ciò è stato comunicato da un portavoce del tribunale. Tuttavia, la città è riuscita a ridurre la durata della protesta a mezz'ora presso la Corte Amministrativa Superiore dell'Assia.

Inizialmente, gli attivisti avevano pianificato di calarsi mentre l'autostrada era in funzione. Tuttavia, a causa di preoccupazioni per la sicurezza, il comune di Achim ha proibito questa pratica. Ai dimostranti è stato permesso di condurre la loro protesta sul ponte invece. La decisione della città è stata contestata dagli attivisti, portando il tribunale a ordinare la chiusura dell'autostrada per l'azione. L'area interessata si estende per circa cinque chilometri vicino a Bremer Kreuz, secondo la polizia.

I manifestanti hanno sostenuto che il loro obiettivo attuale era legato a un procedimento legale derivante da un evento del 2021 sull'A27 durante la conferenza dei ministri dei trasporti. Un verdetto è atteso dal tribunale locale di Achim. "Nella prossima udienza del tribunale, intendiamo dimostrare che tali azioni sono necessarie e giustificate", ha dichiarato un partecipante durante l'incontro, secondo un resoconto.

"Il traffico veicolare distruttivo per l'ambiente e mortale ferisce e mette in pericolo numerose persone e animali quotidianamente", ha dichiarato la dichiarazione. "Meno veicoli significano minori inquinanti acustici, aria più fresca e più spazio per le persone. Stiamo lottando per un mondo in cui la vita ha più valore dello sviluppo, della velocità e del profitto attraverso queste azioni".

Nonostante la chiusura temporanea dell'autostrada A27 a causa della protesta, il traffico è stato deviato su alternative, garantendo un minimo di disturbo ai pendolari. Gli attivisti ambientali, utilizzando il ponte come loro piattaforma, hanno esibito striscioni che evidenziavano le loro preoccupazioni per gli effetti dannosi del traffico autostradale sull'ambiente e sulla fauna selvatica.

Leggi anche: