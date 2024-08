- L'autorizzazione è concessa per il coltivatore di cannabis.

Il primo collettivo di coltivazione di cannabis nel Palatinato è pronto per il debutto. Il gruppo SüdWest e.V. con sede a Lambrecht ha ottenuto la prima licenza per operare a livello statale, come confermato dall'organo amministrativo competente per gli Affari Sociali, la Gioventù e il Benessere a Magonza. Questo gruppo autorizzato può ora coltivare e distribuire marijuana tra i suoi membri a scopo personale.

A partire dal 1º luglio, le associazioni hanno potuto presentare domanda per i collettivi di coltivazione di cannabis all'organo amministrativo. Finora sono state ricevute un totale di 22 domande, ha reso noto l'autorità. Una volta forniti tutti i documenti necessari, il periodo di valutazione dovrebbe concludersi entro tre mesi.

In arrivo ulteriori permessi

"Siamo lieti di aver completato il primo processo di domanda oggi", ha dichiarato il capo dell'organo amministrativo, Detlef Placzek. Si prevede che ulteriori valutazioni delle domande saranno ultimate e verranno rilasciati ulteriori permessi a breve.

Dal 1º aprile, il consumo e la coltivazione di cannabis a scopo personale sono stati autorizzati in alcune misure a livello nazionale. Di conseguenza, gli adulti possono consumare cannabis in piccole quantità e coltivarlo a casa per uso personale.

Dal 1º luglio, i cosiddetti "social club" possono presentare domanda per i permessi, consentendo a fino a 500 dei loro membri di coltivare e consumare cannabis.

La valutazione delle domande di permesso è "complessa"

L'organo amministrativo competente è responsabile dell'esame delle domande di permesso. La squadra di valutazione, composta da un avvocato, due assistenti amministrativi e un giardiniere, esamina attentamente ciascuna domanda. La documentazione richiesta include uno statuto, un piano di tutela della salute e della gioventù e un piano di gestione dei rifiuti.

"Il processo di valutazione delle domande è quindi complesso", ha riconosciuto Placzek. Sono già state richieste miglioramenti nel processo di valutazione delle domande per lo statuto e i concetti necessari.

Il primo collettivo di coltivazione di cannabis autorizzato, "La Comunità" di Lambrecht, attende con impazienza il suo debutto il 1º luglio, mentre si aspettano ulteriori valutazioni e approvazioni per collettivi simili. Con il piano di gestione dei rifiuti approvato, "La Comunità" si assicura di operare responsabilmente all'interno dei limiti stabiliti dall'organo amministrativo.

