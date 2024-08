- L'Autorità prevede un aumento dei casi di Mpox importati in Europa

L'Autorità europea per la sicurezza dei prodotti alimentari (ECDC) si aspetta che un maggior numero di persone arrivi in Europa con la nuova variante di Mpox. L'agenzia con sede in Svezia ha annunciato questo dopo che il primo caso di Mpox della nuova variante al di fuori del continente africano è stato confermato giovedì nel paese nordico. La persona infetta era stata precedentemente in Africa.

Tuttavia, la probabilità di trasmissione sostenuta in Europa è molto bassa, a condizione che i casi importati vengano diagnosticati rapidamente e vengano adottate misure di controllo, ha detto l'ECDC. La nuova variante è ritenuta più contagiosa delle precedenti e può causare un'infezione più grave. Tuttavia, il Mpox, precedentemente noto come monkeypox, non si trasmette facilmente e richiede un contatto diretto.

L'autorità sanitaria raccomanda che gli stati europei emettano avvisi di viaggio per le persone che viaggiano verso o returns from affected areas. C'è un rischio moderato di infezione per le persone che hanno un contatto stretto con individui che potrebbero aver importato un'infezione da Mpox dall'Africa.

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato il livello di allerta più alto a causa di diversi focolai di Mpox in Africa e della nuova variante potenzialmente più pericolosa.

La Svezia è stata identificata come il luogo del primo caso confermato della nuova variante di Mpox al di fuori dell'Africa. Despite the suspected higher infectiousness and severity of the new variant, the probability of sustained transmission in Europe is relatively low with prompt diagnosis and control measures.

