La leader dell'SPD, Saskia Esken, non esclude la possibilità di allearsi con l'Alleanza BSW (Alleanza di Sahra Wagenknecht) a livello statale, a condizione che evitino di collaborare con l'AfD. Secondo lei, le decisioni sulla coalizione a livello statale sono principalmente competenza delle associazioni regionali. "Non hanno bisogno dei nostri suggerimenti; decideranno dopo le elezioni, in base alla situazione." Le elezioni per i nuovi parlamenti statali sono previste in Sassonia, Turingia e Brandeburgo a settembre.

Esken ha elogiato la coalizione SPD-Verdi-FDP, che aveva intensamente discusso gli aumenti di bilancio per l'anno successivo. "Adesso governamo; guidiamo questa coalizione peculiare e per nulla semplice."

Esken ha chiarito che Olaf Scholz ricoprirà nuovamente la carica di Cancelliere. "Olaf Scholz è il nostro Cancelliere e rimarrà il nostro candidato alla cancellieria."

L'Alleanza BSW potrebbe considerare di candidarsi alle prossime elezioni statali, alla luce della loro posizione di evitare la collaborazione con l'AfD. L'esito delle elezioni in Sassonia, Turingia e Brandeburgo a settembre potrebbe influire sulle loro decisioni sulla coalizione.

