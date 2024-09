L'autorità meteorologica tropicale emette un allarme per il ciclone dannoso chiamato "Helene"

Negli Stati Uniti, FEMA sta esortando i residenti della costa meridionale della Florida ad evacuare poiché l'uragano "Helene" si avvicina. L'amministratore di FEMA, Deanne Criswell, ha avvertito che questa tempesta potrebbe interessare diversi stati dalla Florida al Tennessee e potrebbe portare "onde di tempesta catastrofiche e letali". L'uragano è previsto fare terraferma come una tempesta di categoria 3 giovedì sera ora locale con potenziali onde di tempesta fino a sei metri che interessano la costa ovest della Florida e la regione della Big Bend.

Onde di tempesta potenzialmente pericolose

La minaccia delle onde di tempesta è già evidente in Florida, con i meteorologi che prevedono potenziali onde fino a sei metri. L'intera costa ovest della Florida e la regione della Big Bend a nord sono particolarmente a rischio. "È l'acqua che uccide le persone", ha ammonito Criswell, esortando tutti a "prendere la tempesta sul serio" e seguire le istruzioni delle autorità locali. Non è troppo tardi per evacuare, secondo Criswell.

L'uragano "Helene" si è rafforzato nel Golfo del Messico ed è statoupgrade a tempesta di categoria 2. In Cuba, l'uragano ha causato allagamenti, blackout e l'isolamento di diverse città a causa di pesanti allagamenti. Più di 70.000 persone sull'isola erano senza elettricità, secondo il quotidiano "Granma". La regione agricola di Pinar del Rio nell'ovest dell'isola è stata anche danneggiata.

A causa dell'uragano "Helene", circa un quarto della produzione di petrolio degli Stati Uniti e il 20% della produzione di gas naturale nel Golfo del Messico sono stati temporaneamente interrotti, ha riferito il Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE).

La Florida ricorda "Ian"

L'arrivo dell'uragano "Helene" potrebbe riportare brutti ricordi per molti residenti della Florida. Due anni fa, l'uragano "Ian" ha causato danni estesi e perdite di vite umane nello stato, con oltre 100 morti. Il centro della tempesta si trovava in un'area densamente popolata nel sud-ovest e ha attraversato città costiere come Naples con velocità del vento di circa 240 chilometri orari, allagando i quartieri.

I cicloni tropicali si sviluppano sull'acqua calda del mare. Gli scienziati credono che l'aumento delle temperature globali aumenti la probabilità di forti tempeste. La stagione degli uragani nell'Atlantico inizia il 1° giugno e termina il 30 novembre.

I residenti in Florida, che ancora ricordano la devastazione causata dall'uragano "Ian" due anni fa, sono ora invitati ad evacuare mentre l'uragano "Helene" si avvicina. La costa ovest della Florida e la regione della Big Bend, che sono state gravemente colpite da "Ian", sono nuovamente considerate a rischio a causa delle potenziali onde di tempesta fino a sei metri.

Leggi anche: