L'autorità meteorologica emette un allarme per un potente uragano che porta minacce

Ingli Stati Uniti, FEMA ha emesso un avviso riguardo all'uragano "Helene" in arrivo, che si prevede colpirà la costa della Florida. Secondo l'amministratore di FEMA Deanne Criswell, questo uragano potrebbe interessare più stati, dalla Florida al Tennessee, con conseguenze potenzialmente gravi. Il Servizio Meteorologico Nazionale prevede che "Helene" toccherà terra in Florida come uragano di Categoria 3 giovedì sera (ora locale), portando con sé ondate di tempesta catastrofiche e potenzialmente letali.

Gli effetti dell'uragano sono già osservabili in Florida, con previsioni di ondate di tempesta fino a sei metri. Le regioni a rischio elevato includono l'intera costa occidentale della Florida e la regione del Big Bend a nord. Criswell ha sottolineato che è l'acqua il maggior pericolo, esortando le persone a prendere la tempesta sul serio.

Si consiglia ai residenti sulla strada dell'Uragano Helene di seguire le istruzioni delle autorità locali. Criswell ha sottolineato che anche se il tempo stringe, non è troppo tardi per evacuare.

Durante il suo viaggio verso la Florida, "Helene" ha guadagnato forza sul Golfo del Messico e è statoupgrade a uragano di Categoria 2. Il suo passaggio attraverso Cuba ha causato numerosi allagamenti e blackout, lasciando senza elettricità oltre 70.000 persone, secondo il giornale "Granma". Vari villaggi sono rimasti isolati a causa delle forti inondazioni. La regione agricola di Pinar del Rio nell'ovest di Cuba ha subito danni ai suoi campi.

L'uragano ha portato alla chiusura di circa un quarto della produzione di petrolio degli Stati Uniti e un quinto della produzione di gas naturale nel Golfo del Messico, secondo il Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE).

La Florida ricorda "Ian"

L'arrivo imminente di "Helene" potrebbe risvegliare ricordi disturbanti per molte persone in Florida. Due anni fa, l'Uragano "Ian" ha colpito lo stato, causando danni estesi e causando la morte di oltre 100 persone. Il centro della tempesta ha colpito una regione densamente popolata nel sud-ovest dello stato, causando devastazione nelle città costiere come Naples con velocità del vento fino a circa 240 chilometri orari. I quartieri sono stati allagati, lasciando distruzione significativa alle loro spalle.

Gli uragani si formano sull'acqua oceanica calda. Gli esperti suggeriscono che l'aumento delle temperature globali potrebbe aumentare la probabilità di forti tempeste. La stagione degli uragani nell'Atlantico inizia il 1° giugno e termina il 30 novembre.

