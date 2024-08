L'autorità legale sta esaminando la situazione che coinvolge Rico Krieger.

In luglio e agosto, ci sono stati eventi significativi nella vita di Rico Krieger: ha ricevuto una condanna a morte in Bielorussia, poi ha ottenuto la grazia e è stato trasferito in Germania come parte di uno scambio di prigionieri su vasta scala. Ora, l'Ufficio del Procuratore Generale Tedesco sta esaminando le attività di Krieger in Bielorussia.

Il cittadino tedesco Rico Krieger, liberato dalla detenzione bielorussa come parte di uno scambio di prigionieri completo, è sotto inchiesta secondo un portavoce dell'autorità di pubblica accusa tedesca più alta a Karlsruhe per "Die Welt am Sonntag". Krieger è stato condannato a morte nella repubblica ex-sovietica per azioni che includono lavoro come mercenario, terrorismo e presunta involvement in un'esplosione, e poi è stato perdonato dal leader Alexander Lukashenko.

Come riportato da "Die Welt am Sonntag", l'Ufficio del Procuratore Generale Tedesco sta esaminando Krieger, con l'accusa di aver illicitamente causato un'esplosione utilizzando esplosivi, un reato ai sensi del § 308 del Codice Penale. Anche se c'è solo un sospetto che i tedeschi abbiano svolto attività del genere all'estero, l'autorità di pubblica accusa tedesca più alta a Karlsruhe assume la responsabilità. La soglia è bassa. Se i sospetti non si rivelano fondati, le indagini verranno interrotte.

Krieger ha detto al giornale che aveva messo uno zaino in una foresta bielorussa per conto del servizio di intelligence ucraino SBU, ma ha affermato di non sapere cosa contenesse e di non aver causato un'esplosione. Sostiene la sua innocenza. Tuttavia, il rapporto afferma che l'appartamento della sua partner è stato perquisito il giorno del suo rilascio. L'Ufficio del Procuratore Generale Tedesco ha rifiutato di commentare queste affermazioni.

