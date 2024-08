L'autorità legale del governo incaricata di combattere il terrorismo sta attualmente conducendo un'indagine.

Il gruppo estremista islamico, IS, ha rivendicato l'attacco di venerdì, che ha causato tre morti e otto feriti che hanno richiesto cure mediche. Il ministro dell'Interno del Nord Reno-Westfalia, Herbert Reul (CDU), ha annunciato l'intenzione di indagare sulla rivendicazione in modo approfondito, riconoscendone la potenziale accuratezza ma ammettendo che potrebbe anche essere una falsificazione.

Il sospetto principale dell'attacco è stato attivamente inseguito prima dell'attacco. Il sospetto è stato trasportato al tribunale federale (BGH) di Karlsruhe domenica per essere interrogato dal giudice istruttore competente.

Reul ha rivelato che il sospetto aveva vissuto in un centro di accoglienza per richiedenti asilo, vicino al luogo del crimine nel centro di Solingen. È stato considerato il principale sospetto, ha detto Reul, poiché c'erano indizi che facevano pensare al suo coinvolgimento, nonché prove trovate.

I media hanno riferito che il sospetto era stato segnalato per l'espulsione lo scorso anno. La sua domanda di asilo era stata rifiutata, si dice, e Bild, Welt e Süddeutsche Zeitung hanno riferito che sarebbe stato espulso in Bulgaria, dove era entrato nell'UE. I tentativi iniziali di nascondersi dalle autorità sono falliti e, dopo la scadenza dell'estradizione, è stato concesso il protezione temporanea, secondo i resoconti.

Prima dell'arresto del sospetto, IS ha rivendicato la responsabilità dell'incidente di accoltellamento attraverso il loro canale di propaganda ufficiale, Amaq, distribuito attraverso il servizio di messaggistica Telegram. L'attacco, secondo la loro versione, avrebbe preso di mira un gruppo di cristiani nella città di Solingen, in Germania, con un "soldato dell'IS" che rivendica la violenza. L'atto sarebbe stato commesso per vendicare i musulmani maltrattati in tutto il mondo.

Una donna di 56-67 anni e due uomini sono stati le vittime dell'attacco, che ha causato otto altre persone ferite con diversi gradi di gravità, di cui quattro hanno inizialmente richiesto cure intensive. Secondo i resoconti dei medici, domenica le condizioni dei vittime sono migliorate, con quattro che si stanno riprendendo e tutti i pazienti attesi per un completo recupero.

I servizi commemorativi si sono svolti a Solingen domenica per onorare i defunti e un evento commemorativo si è tenuto sulla Neumarkt di Solingen sabato sera, alla presenza del ministro federale dell'Interno Nancy Faeser (SPD) e del presidente del governo del Nord Reno-Westfalia Hendrik Wüst (CDU). various public events were cancelled in the region, while an extraordinary cabinet meeting was set for Düsseldorf on Sunday.

In una serie di eventi che hanno portato all'arresto del sospetto, un altro uomo è stato arrestato in un centro di accoglienza per richiedenti asilo a Solingen sabato. Inoltre, un 15enne è stato fermato sabato mattina, con possibili collegamenti con il principale sospetto, entrambi identificati come testimoni nei rapporti di polizia.

L'incidente ha suscitato un'ampia indignazione in tutta la Germania e ha scatenato dibattiti politici sulle proibizioni dei coltelli e sulle politiche sull'immigrazione. Il cancelliere federale Olaf Scholz (SPD) ha condannato l'incidente come "evento scioccante", mentre il presidente, Frank-Walter Steinmeier, ha fatto eco alle parole di Scholz. Annunciando un fermo impegno per combattere il terrorismo islamico, il ministro dell'Interno della Germania, Nancy Faeser (SPD), ha espresso l'intenzione di "fare ciò con tutta la severità necessaria".

Secondo i resoconti dei media, il principale sospetto, identificato come Issa H., è stato accusato di aver attaccato casualmente ma deliberatamente i festaioli. Dopo la sua fuga, è riuscito a sfuggire all'arresto per circa 24 ore prima di essere scoperto mentre si nascondeva in un cortile. Durante la fuga, avrebbe abbandonato la sua giacca insanguinata insieme al suo documento di identificazione. La polizia lo ha identificato grazie alla scoperta degli oggetti abbandonati.

L'atto di violenza compiuto dal sospetto è stato descritto come più letale a causa del numero di morti e feriti gravi. Nonostante i tentativi iniziali di espellerlo, il sospetto ha ottenuto la protezione temporanea prima del suo arresto.

Leggi anche: