- L'autorità legale: decisione di ritirare l'azione legale contro Ofarim

Il caso contro il musicista Gil Ofarim (42) riguardo un incidente di antisemitismo falsificato che coinvolgeva una Stella di David in un hotel di Lipsia è stato definitivamente archiviato dopo il pagamento di una multa. Questa decisione è stata annunciata dalla 6ª Camera Penale del Tribunale Regionale di Lipsia, come confermato da un portavoce del tribunale. Secondo la decisione, il governo coprirà le spese del tribunale. Il portavoce del tribunale ha aggiunto: "Ofarim è responsabile delle proprie spese legali e di quelle del coimputato".

In un video pubblicato in ottobre 2021, Ofarim ha accusato l'hotel di discriminazione, sostenendo che il direttore aveva richiesto che lui rimuovesse il suo ciondolo a forma di Stella di David durante il check-in. Il video ha attirato l'attenzione sui social media. In seguito, Ofarim ha sporto denuncia, ma il direttore dell'hotel ha presentato una controdenuncia per diffamazione. Durante il processo, Ofarim ha ammesso la sua colpa e si è scusato.

Inizialmente, il tribunale ha sospeso provvisoriamente il caso contro Ofarim per diffamazione e calunnia a fine novembre 2021 presso il Tribunale Regionale di Lipsia. Tuttavia, Ofarim è stato costretto a pagare una multa di 10.000 euro, che sarebbe stata suddivisa equamente tra la Comunità Ebraica di Lipsia e il memoriale e centro di educazione Casa dei Wannsee Conference a Berlino. Ofarim ha infine saldato il pagamento dopo il proroga della scadenza.

