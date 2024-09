- L'autorità legale americana ha presentato un'accusa contro il capo di Hamas, Sinwar.

Le autorità degli Stati Uniti stanno intraprendendo azioni legali contro Jihia al-Sinwar, capo di Hamas, insieme ad altri membri di alto livello del gruppo palestinese militante, a causa del loro coinvolgimento nel massacro del 7 ottobre 2023 in Israele. Il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblico questo martedì, dettagliando le accuse presentate in precedenza quest'anno ma tenute segrete fino ad ora. Contestualmente, la pressione su Benjamin Netanyahu, Primo Ministro israeliano, sta aumentando a seguito della morte di sei ostaggi recenti. La situazione nel Medio Oriente è un tema principale all'incontro del Consiglio di Sicurezza dell'ONU a New York oggi.

Sinwar e altri sospetti sono accusati di vari crimini, tra cui terrorismo, cospirazione per uccidere e violazione delle sanzioni, secondo il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland in un annuncio video del suo dipartimento. Gli Stati Uniti, nell'atto d'accusa, accusano Sinwar e i membri senior di Hamas di finanziare e orchestrare una campagna decennale per uccidere cittadini americani e compromettere la sicurezza del paese. Garland ha dichiarato che Hamas ha ucciso o ferito numerosi civili, tra cui diversi cittadini americani, attraverso i suoi attacchi dal tardo 1990. Ha anche fatto intendere che questo non sarebbe l'ultima mossa contro Hamas.

Le azioni di Hamas inaccettabili

Matthew Olsen, a capo della Divisione per la Sicurezza Nazionale del Dipartimento della Giustizia, ha commentato: "Le azioni di Hamas dell'ottobre 7 in Israele sono inaccettabili e non cesseremo di premere perché Hamas sia chiamato a rispondere per la sua campagna di terrore, morte e distruzione". Il massacro di Hamas, che ha causato la morte di oltre 40 cittadini americani, è l'ultima di una serie di azioni brutali del gruppo, come menzionato nella dichiarazione del dipartimento.

Dopo l'assassinio del leader esterno di Hamas, Ismail Haniyeh, a Tehran a fine luglio, Sinwar è stato nominato nuovo comandante del gruppo. La sua attuale posizione rimane sconosciuta, poiché si presume che si nasconda all'interno del sistema di tunnel esteso di Hamas sotto la Striscia di Gaza.

Sinwar è ritenuto il mandante dell'attacco terroristico dell'ottobre 7, che ha causato la morte di quasi 1.200 persone e il ferimento di circa 250 altre. Questo massacro senza precedenti ha scatenato intense rappresaglie israeliane in tutta la striscia costiera. Secondo le statistiche palestinesime, oltre 40.000 persone hanno perso la vita e più di 92.400 sono state ferite da allora. Tuttavia, l'autorità sanitaria di Hamas non distingue tra combattenti e civili nelle sue cifre delle vittime indipendentemente verificate.

Manifestazioni per un accordo sugli ostaggi

Migliaia di israeliani hanno protestato in tutta la nazione martedì sera, chiedendo un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio dei 101 ostaggi rimasti. I parenti degli ostaggi hanno incolpato il Primo Ministro Netanyahu per aver costantemente sabotato i trattati di pace negoziati, secondo i resoconti dei media israeliani. I manifestanti hanno portato cartelli che chiedevano che il governo fosse responsabile del sangue degli ostaggi.

Il politico dell'opposizione Benny Gantz ha criticato Netanyahu durante una conferenza stampa, accusandolo di ostacolare costantemente i negoziati per liberare gli ostaggi. Gantz ha dichiarato che Netanyahu antepone la sua sopravvivenza politica personale al rilascio degli ostaggi. "Dobbiamo recuperare gli ostaggi - anche a un costo enorme", ha sottolineato, accusando Netanyahu di ingannare il pubblico riguardo alla sua presunta disponibilità a salvare gli ostaggi.

Gli Stati Uniti sperano in un accordo per il rilascio degli ostaggi

despite Netanyahu's criticisms, the U.S. government still holds hope for a deal to free the hostages held by Hamas. An agreement is possible, said John Kirby, the National Security Council's communications director. U.S. President Joe Biden himself is actively involved in the negotiations.

Regarding Biden's criticism that Netanyahu lacks commitment to a deal, Kirby stated, "Reaching an agreement requires compromise and strong leadership from all sides. I will leave it at that."

Direct negotiations between Israel and Hamas, facilitated by the U.S., Qatar, and Egypt, have been ongoing for months to achieve a ceasefire and hostage release. However, these negotiations appear to be at a standstill.

UN Security Council emergency meeting after hostage deaths

The Middle East situation and the recent hostage killings are the focus of the UN Security Council meeting in New York on Wednesday. Israeli Ambassador Danny Danon requested the most powerful UN body's consultation. The Security Council is urged to demand the "immediate and unconditional" release of all hostages, according to Danon's letter to the X. Algeria, a council member, also called for a meeting regarding the situation in Gaza and the West Bank.

The conflict between Hamas and the international community intensifies following the U.S. indictment against Sinwar and other Hamas members for their involvement in the October 7 massacre, resulting in numerous American deaths. The international community condemns Hamas' actions as unacceptable and calls for holding them accountable for their terror, death, and destruction campaign.

