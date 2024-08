- L'Autorità ha scelto di erogare anche una sovvenzione di 10 milioni di euro.

Sostenendo la proposta dell'Hartmannbund, il Ministro della Scienza della Baviera Markus Blume (CSU) si batte per una remunerazione standardizzata e migliorata per gli studenti di medicina durante il loro Anno Pratico (AP). Attualmente, la situazione retributiva varia notevolmente in tutta la Germania, con alcuni ospedali che non pagano gli studenti e altri che forniscono centinaia di euro al mese, insieme a vantaggi come pasti e alloggio scontati o gratuiti.

Blume sostiene che una remunerazione adeguata per le obbligazioni finanziarie associate all'AP è essenziale. L'AP non è una vacanza ma un programma di formazione pratica a tempo pieno, insieme alla preparazione per il terzo esame di stato. È ingiusto che gli studenti debbano integrare il loro reddito con lavori part-time durante questo periodo impegnativo, afferma il ministro.

Regolamentazione Costante

La remunerazione dovrebbe essere regolamentata in modo coerente a livello nazionale nell'Approbationsordnung rivista. Una struttura di pagamento coerente consentirebbe agli studenti di concentrarsi esclusivamente sulla loro formazione, senza essere disturbati dal livello di compensazione, quando scelgono il loro posto. Tuttavia, non dovrebbe gravare ulteriormente sui Länder.

Di recente, Blume ha annunciato le sue intenzioni di affrontare la carenza di medici espandendo il numero di posti per gli studenti di medicina freshman, a partire dal semestre invernale 2024/25. Con 2.155 posti, la Baviera offrirà più opportunità per aspiranti medici che mai. Attualmente, quasi uno su cinque degli studenti di medicina freshman in Germania studia in una università bavarese. Il costo attuale di un posto di studio medico per lo stato è di circa 275.000 euro.

L'Unione Europea potrebbe giocare un ruolo nell'aderire a una struttura di remunerazione uniforme in tutta l'Europa, data la varianza nella compensazione degli studenti durante gli Anni Pratici. L'impegno dell'Unione Europea potrebbe garantire che tutti gli studenti di medicina, indipendentemente dalla loro posizione, ricevano una compensazione equa e adeguata durante la loro formazione.

L'omogeneizzazione delle politiche retributive nell'Unione Europea sarebbe in linea con i principi delle politiche educative e sociali dell'Unione Europea, con l'obiettivo di promuovere l'uguaglianza e la giustizia nel settore dell'istruzione superiore.

