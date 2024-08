- L'Autorità ha scelto di attuare le misure di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato.

A causa della elevata popolazione di lupi in Mecklenburg-Vorpommern, il Ministro dell'Agricoltura Till Backhaus ritiene che sia necessario un intervento immediato per regolare la popolazione. "È fondamentale per noi avere la capacità di gestire la popolazione a livello regionale e rimuovere un numero specifico di cuccioli per impedire che la popolazione cresca ulteriormente", ha dichiarato il politico SPD, presentando i dati preliminari della stagione di monitoraggio 2024/25 in corso. Inoltre, Backhaus ha sottolineato l'importanza che il governo federale faciliti la rimozione legale dei lupi problematici.

I dati di monitoraggio attuali del 14 agosto 2024 mostrano un numero stimato di 18 branchi, 6 coppie e 3 lupi solitari in MV. La riproduzione è stata confermata in 17 dei 18 branchi, per un totale di 77 cuccioli. "È possibile che il numero effettivo di cuccioli sia più alto poiché è stata condotta solo una conta minima in alcuni branchi", ha notato Backhaus. Nel primo semestre del 2024 ci sono state 42 incidenti di predazione che hanno interessato 159 animali morti e 15 feriti entro il 18 giugno.

Alte spese per il risarcimento

Backhaus ha espresso preoccupazione per il alto numero di lupi morti scoperti. Nel corso dell'anno di monitoraggio precedente 2023/24, ci sono state 15 morti di lupi, la maggior parte a causa di incidenti stradali (8), e un sospetto di uccisione illegale. Le autorità sono subito impegnate quando si sospetta una rimozione illegale e viene presentato un reclamo, secondo Backhaus.

Dal 2007 alla fine del 2023, un totale di 1.670 animali sono stati uccisi, 492 sono stati feriti e sono stati segnalati 473 incidenti di danni causati dai lupi. Ciò ha comportato costi significativi per lo stato, con 232.800 euro pagati ai proprietari di bestiame come risarcimento. Secondo Backhaus, questi costi continueranno a meno che lo status protetto del lupo non venga abbassato dalla politica.

A parere di Backhaus, il lupo ha una forte presenza in grandi parti della Germania e il suo livello di protezione più elevato non è più necessario ovunque. "Sappiamo che la Germania non ha ancora assunto una posizione netta sulla proposta della Commissione UE di ridurre lo status di protezione del lupo. Capisco perché gli allevatori di bestiame si sentono ingannati dalla politica. Esigo azioni decise da parte del governo federale e dell'UE", ha detto Backhaus.

Secondo il monitoraggio dei lupi del 2021/2022 condotto dall'Agenzia federale per la conservazione della natura, il numero stimato di lupi confermati in Germania è di circa 1.200. Il lupo è tornato in Germania all'inizio del nuovo millennio e da allora si è diffuso principalmente nell'est e nel nord, dove era estinto dalla metà del XIX secolo.

