Due alla elezioni dello stato della Sassonia, il capo della CDU Carsten Linnemann punta alla vittoria. "La CDU deve vincere, Kretschmer deve vincere. Siamo qui per vincere," ha dichiarato Linnemann durante un comizio a Chemnitz venerdì sera.

Linnemann ha criticato il Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD) per la mancanza di direzione. "Questa nazione è persa. Non ha idea del suo futuro." Secondo Linnemann, un leader dovrebbe fornire una mappa per la Germania. Scholz aveva visitato Chemnitz solo poche ore prima.

Il Premier Michael Kretschmer, tuttavia, gode di grande popolarità grazie alla sua chiara direzione e forti qualità di leadership. "Si attiene alle sue convinzioni. Ha coraggio. Questa nazione ha bisogno di leader come lui," ha elogiato Linnemann, che vede Kretschmer come l'incarnazione della voce del popolo.

Dierks: "Il nostro obiettivo è essere la forza più potente"

"Il nostro obiettivo è emergere come la forza più potente nelle elezioni della Sassonia come Unione Sassone," ha detto il Segretario generale della Sassonia della CDU Alexander Dierks. Negli ultimi cinque anni, la CDU ha mantenuto le sue promesse elettorali, come l'assunzione di 1.000 nuovi poliziotti e il raddoppio del bonus maestro a 2.000 euro.

"Stiamo lottando per governare questo Stato libero con una posizione ferma, un vantaggio chiaro, ma anche con un sorriso," ha detto Dierks. La CDU cerca un governo che comunichi apertamente le sue intenzioni. Ad esempio, hanno sostenuto la scuola dell'infanzia obbligatoria per tutti i bambini e l'istituzione di una polizia di frontiera sassone.

Secondo gli ultimi sondaggi, la CDU e l'AfD sono in una corsa serrata per il primo posto. Gli ultimi sondaggi, condotti dall'istituto di sondaggi Forsa per RTL e ntv, mostrano i democratici cristiani leggermente in vantaggio (CDU 33 percento, AfD 31 percento).

